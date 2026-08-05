Tahmin piyasalarında rekabet kızışıyor: Polymarket'in hedefi belli oldu - Son Dakika
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Tahmin piyasalarında rekabet kızışıyor: Polymarket'in hedefi belli oldu

Tahmin piyasalarında rekabet kızışıyor: Polymarket\'in hedefi belli oldu
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Blockchain tabanlı tahmin piyasası platformu Polymarket, 20 milyar dolarlık değerleme üzerinden yeni sermaye arıyor. Rakip Kalshi'nin 40 milyar dolarlık hedefi, hızla büyüyen sektördeki rekabeti artırıyor.

Polymarket, nisan ayında 15 milyar dolarlık değerlemeyle bir finansman turunu kapatmıştı. Yeni turdaki hedefin gerçekleşmesi, şirketin değerlemesini birkaç ay içinde 5 milyar dolar daha yükseltebilir.

Basına yansıyan bilgilere göre nisan turunda New York Menkul Kıymetler Borsası'nın sahibi Intercontinental Exchange'in 600 milyon dolarlık yatırımı da yer aldı. ICE'nin resmi açıklaması, Polymarket'e yönelik bu yatırımın tamamlandığını doğruladı.

Şirket haziran ayında yıllıklandırılmış gelirinin 1 milyar doların belirgin biçimde üzerine çıktığını açıklamıştı. Bu artış, platformun nisan ve mayıs aylarında işlem hacminde yaşadığı düşüşe rağmen gerçekleşti. Dünya Kupası sırasında kaydedilen yüksek hacim, söz konusu gerilemeyi telafi etti.

POLYMARKET'İN 20 MİLYAR DOLARLIK VİZYONU

Polymarket'in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Shayne Coplan, platformun bir bahis sitesi yerine bilgi aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Coplan, tahmin piyasalarının insanlara genel kanıya katılmadıkları durumlarda paralarını ortaya koyma imkânı verdiğini belirtti.

Yönetici platformu, gelecekteki olayların olasılığını değerlendirmeye yardımcı olan "dünyanın çok kullanışlı bir termometresi" olarak tanımladı. Coplan, uzun vadeli hedefinin Polymarket'i yalnızca manşetlik olaylarla sınırlı kalmayan, daha geniş bir konu yelpazesini kapsayan "geleceğin almanağına" dönüştürmek olduğunu söyledi.

KALSHI 40 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME HEDEFLİYOR

Tahmin piyasaları ABD'de ivme kazanmayı sürdürüyor. Coinbase ve Robinhood gibi kripto şirketleri de tahmin piyasası özelliklerini kendi ürünlerine ekliyor.

Polymarket'in en büyük rakibi Kalshi'nin 40 milyar dolarlık değerleme üzerinden yeni sermaye aradığı bildiriliyor. Bu hedef, şirketin önceki turdaki değerlemesinin neredeyse iki katına denk geliyor.

Kalshi ABD'de federal düzeyde düzenlenen bir borsa işletirken Polymarket blok zinciri altyapısını ve kripto para tabanlı mutabakatı kullanıyor. Farklı modeller, iki platformu farklı yatırımcı ve kullanıcı grupları için cazip hale getiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Tahmin piyasalarında rekabet kızışıyor: Polymarket'in hedefi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahmin piyasalarında rekabet kızışıyor: Polymarket'in hedefi belli oldu - Son Dakika
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