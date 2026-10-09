Tayland Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine kapı açıyor - Son Dakika
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Tayland Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine kapı açıyor

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Tayland Bitcoin ve Ethereum ETF\'lerine kapı açıyor
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Tayland, Bitcoin ve Ethereum'a ülkenin borsasında işlem görecek fonlar üzerinden yatırım yapılmasının önünü açtı. 16 Ekim'de yürürlüğe girecek kurallar, kripto varlıkların saklanmasından yatırımcıların bilgilendirilmesine kadar yeni şartlar getiriyor.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yerel kripto borsa yatırım fonları için hazırladığı düzenlemeleri 8 Ekim'de duyurdu. İlk aşamada Bitcoin ve Ethereum'u kapsayan fonlar, yalnızca Tayland Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görebilecek. Böylece yatırımcıların bu varlıklara yerel sermaye piyasası üzerinden erişmesi için yasal çerçeve kuruluyor.

FONLAR TEK BİR KRİPTO VARLIĞI İZLEYECEK

Yeni ürünler, dayanak aldıkları kripto varlığın fiyatını takip eden pasif yatırım fonları olarak tasarlandı. Her fonun tek bir kripto varlığa yönelik net yatırım oranının, hesap yılı boyunca ortalama olarak net varlık değerinin en az yüzde 80'ine ulaşması gerekecek.

Fonların elindeki kripto varlıklar SEC denetimindeki dijital varlık saklama kuruluşlarında tutulacak. Fon yöneticileri de personel, teknik sistemler ve hizmet sağlayıcıları bakımından faaliyete hazır olduklarını göstermek zorunda olacak.

Düzenleme, mevcut yatırım fonları ve özel fonların yerel kripto ETF'lerine yatırım yapabilmesine de olanak tanıyor. Daha önce yabancı ETF'lerle sınırlı olan bu imkân genişlerken, söz konusu fonların tabi olduğu yatırım limitleri korunacak.

KREDİYLE ETF ALIMINA İZİN VERİLMEYECEK

Yatırımcıların işlem yapmadan önce ürünün özellikleri ve riskleri hakkında bilgilendirilmesi gerekecek. Bu bilgileri anladıklarına ilişkin onay da alınacak. Aracı kurumlar, kripto ETF alımı için yatırımcılara kredili işlem finansmanı sağlayamayacak.

Yabancı ürünlere erişimdeki sınırlamalar ise devam edecek. Aracı kurumlar, kurumsal yatırımcı veya çok yüksek varlıklı yatırımcı kategorisine girmeyen müşterilerinin yurt dışındaki kripto ETF'lerine yatırım yapmasına aracılık edemeyecek. Yabancı kripto ETF'lerine bağlı depo sertifikaları gibi alternatif ürünlere de ilk aşamada izin verilmeyecek.

SEC'nin yayımladığı 11 düzenleme 16 Ekim'de yürürlüğe girecek. Açıklamada ilk fonun adı veya borsada işlem görmeye başlayacağı tarih belirtilmedi. Bu nedenle yürürlük tarihi, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin aynı gün alım satıma açılacağı anlamına gelmiyor.

Kripto ParaEthereumBitcoinTaylandSon Dakika

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