Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli’de “Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni”ne katılıyor. Türende konuşan Erdoğan, "Halkalı-Kapukule hızlı tren hattı 229 km uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak projelerinden biridir. Çift hatlı, elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Halkalı Kapıkule hattı yolcu taşıma süreci 4 saatten 1 saatten 30 dakikaya düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik altyapısına vizyon katacak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışını Kırklareli'nde düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Trakya'yı yüksek hızlı tren ağıyla Avrupa'ya bağlayan dev projenin açılış törenine Avrupa Birliği yetkilileri de katıldı.

AB TEMSİLCİSİNE TEŞEKKÜR

Törendeki konuşmasına Kırklareli halkına teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin stratejik önemine vurgu yaptı ve Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un da törende yer almasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Kırklareli'nin güzel insanlarına bizi hasretle bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyor, Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Sayın Kos'u bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum."

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZ

Projenin teknik detaylarını paylaşan Erdoğan, saatte 200 kilometre hıza ulaşacak tren hattının bölgeyi tamamen birbirine bağladığını belirterek, "Biliyorsunuz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi, projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız; çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı. Hat üzerinde 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük ve yüzlerce alt/üst geçit inşa edildiğini de sözlerine ekledi.

YOLCULUK SÜRESİ 1.5 SAATE, YÜK TAŞIMA SÜRESİ 3.5 SAATE İNİYOR

Yeni hattın kapasite ve zaman tasarrufu açısından yaratacağı büyük değişime dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci azalacak, neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek."

KAPIKULE'NİN KAPASİTESİ ARTIRILDI, YENİ İSTASYONLAR İNŞA EDİLDİ

Projenin yalnızca ulaşımı değil ekonomiyi de büyüteceğini belirten Erdoğan, "Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak." dedi.

Gar sahalarındaki devasa büyümeye de değinen Erdoğan, altyapı yatırımlarını şu sözlerle aktardı:

"Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15 bin 675 metreden 51 bin metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Recep Tayyip ErdoğanKırklareliÇerkezköyTekirdağHalkalıEdirneGüncelGündemSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek - Son Dakika
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