Tesla Bitcoin\'den milyonlarca dolar zarar etti

Şirketin hissedar güncellemesine göre 30 Haziran'da sona eren çeyrekte Bitcoin pozisyonu değişmeden kaldı. Karar, 2022'de asıl pozisyonun büyük bölümünün satılmasının ardından başlayan bekleme tavrını sürdürdü.

Bitcoin'in çeyrek boyunca sert düşüşü kalan kripto varlıkların raporlanan değerini aşağı çekti. Kripto para dönem başında 83 bin dolar civarında işlem görürken haziran sonunda 58 bin dolara kadar geriledi. Tesla sonuçlarını açıkladığında Bitcoin yaklaşık 65.840 dolara toparlanmıştı. Toparlanma zararı geri çevirmeye yetmedi, çünkü şirket dijital varlıklarını ilgili raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değerle ölçüyor.

ZARAR SATIŞTAN DEĞİL DEĞERLEMEDEN KAYNAKLANIYOR

Tesla 2024'te muhasebe standartları kurulunun güncellenen kripto muhasebe standardını benimsedi. Bu kurallara göre uygun kripto varlıklar güncel piyasa fiyatlarıyla değerleniyor ve çeyreklik kazanç ya da kayıplar gelir tablosuna yansıyor. 112 milyon dolarlık rakam bu nedenle vergi sonrası bir gerçeğe uygun değer kaybını ifade ediyor. Şirketin daha önce kullandığı değer düşüklüğü modelinde firmalar düşüşleri kaydetmek zorunda kalıyor, varlıkları satmadıkça toparlanmaları tabloya yazamıyordu.

Tesla ilk çeyrekte de vergi sonrası 173 milyon dolar dijital varlık zararı bildirmişti. O dönemde Bitcoin 90 bin dolar civarından mart sonunda yaklaşık 68 bin dolara gerilemişti.

POZİSYON 2022 SATIŞINDAN BU YANA DEĞİŞMEDİ

Tesla'nın 11.509 Bitcoin'lik bakiyesi son çeyreklik açıklamalarda sabit kaldı. Bitcoin'in bilanço açıklamasının ardından ulaştığı 65.840 dolarlık fiyatla pozisyonun değeri yaklaşık 758 milyon dolara karşılık geliyor. Blok zinciri analiz şirketi Arkham Intelligence de Tesla ile ilişkilendirilen cüzdanlarda aynı miktarı izliyor ve şirketi halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında gösteriyor.

Şirket kripto piyasasına Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık yatırımla girmişti. Tesla o dönemde alımın nakit varlıklarını çeşitlendirmeyi ve ek esneklik sağlamayı amaçladığını belirtmişti. Yatırımın ardından ABD'deki müşterilerin araçları Bitcoin ile satın almasına kısa süre izin verildi. Üst yönetici Elon Musk, Mayıs 2021'de madencilikte ve işlemlerde fosil yakıt kullanımına dair kaygıları gerekçe göstererek bu ödeme seçeneğini durdurdu. Şirket 2022'deki satışta yaklaşık 936 milyon dolarlık Bitcoin'i nakde çevirdi. Musk kararı Çin'deki salgın kısıtlamalarına ilişkin belirsizliğe ve nakit pozisyonunu güçlendirme isteğine bağlamıştı.

GELİR BEKLENTİYİ AŞTI KÂR TUTTURAMADI

Tesla çeyrekte 28,2 milyar dolar gelir elde ederek yaklaşık 26,4 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Gelir bir yıl önceki 22,5 milyar dolardan yükseldi. Düzeltilmiş hisse başına kazanç ise 0,33 dolarda kalarak analist beklentilerinin altına düştü. Net kâr 1,11 milyar dolar civarında gerçekleşti ve 2025'in aynı çeyreğindeki 1,17 milyar doların altında kaldı.

Şirket çeyrekte 480.126 araç teslim etti, bu sayı bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 25 arttı. Düzenleyici kredileri hariç otomotiv brüt marjı yüzde 16,3 oldu. Marj bir yıl önceki yaklaşık yüzde 15'in üzerine çıktı, 2026'nın ilk çeyreğindeki yüzde 19,2'nin ise altında kaldı. Yoğun harcamalar serbest nakit akışını eksi 1,1 milyar dolara indirdi. Tesla çeyreği yaklaşık 43,5 milyar dolarlık nakit ve yatırımla kapattı, yapay zeka altyapısını, üretim projelerini, robotaksileri ve Optimus insansı robotunu finanse etmeyi sürdürdü.