TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor - Son Dakika
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Kripto Para

TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor

TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor

TON Blockchain, 2024 yılında yerini sağlamlaştırırken 15-17 Kasım'da İstanbul, Maslak'taki Startgate'de gerçekleştirilecek olan Hackers League etkinliği, Blockchain teknolojisine ilgi duyan genç yazılımcıları bir araya getirmeye hazırlanıyor. TON Society tarafından düzenlenecek olan etkinlikte 3 milyon dolarlık ödül havuzu ve sektör liderlerinden eğitimlerle katılımcılara benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

12.11.2024 19:12
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2024 yılında dikkat çeken Blockchain projeleri arasında yer alan TON, gelişmeye devam ederken önemli etkinliklerle de geliştiricilere kapısını açıyor. İstanbul'da düzenlenecek Hackers League etkinliği ile genç yazılımcılara açılan bu kapı, 3 milyon dolarlık ödül havuzu ile dikkat çekiyor. Etkinlik, genç yeteneklere hem finansal destek hem de değerli deneyimler sunma fırsatı veriyor.

Geliştiriciler için Büyük Fırsat: 3 Gün Sürecek Hackathon ve 3 Milyon Dolarlık Ödül Havuzu

TON Blockchain ağı, 2024'te gösterdiği etkileyici performansla Blockchain dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen önemli ortaklıklarla büyümeye devam eden TON, bir diğer yandan da geliştiricileri TON ekosistemine davet eden etkinlikler gerçekleştiriyor.

Genç yazılımcıların merakla beklediği Hackers League, 15-17 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'un teknoloji üssü Maslak'taki Startgate'de kapılarını açıyor. TON Türkiye Müdürü Berkay Güven öncülüğünde düzenlenen etkinlik, yazılım dünyasının yetenekli gençlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Üç gün sürecek organizasyonda, katılımcılar Blockchain teknolojisinin inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Alanında uzman isimlerden eğitim alacak olan genç yazılımcılar, düzenlenecek atölye çalışmalarıyla pratik deneyimlerini artırma şansı bulacak.

Toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzuyla dikkat çeken etkinlikte, her bootcamp sonunda seçilen başarılı projeler 5.000 dolar değerinde ödülle buluşacak. TON ekosistemiyle tanışma ve kendi projelerini geliştirme imkânı bulacak katılımcılar, Blockchain teknolojisinin geleceğine yön verme fırsatı yakalayacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kayıt yaptırmak isteyen geliştiriciler, ayrıntılı bilgilere bu link üzerinden ulaşabilecek. 3 milyon dolarlık dev ödül havuzuna sahip Hackers League, Blockchain ve yazılım alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir dönüm noktası olacak.

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Son Dakika Kripto Para TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor - Son Dakika

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