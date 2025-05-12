Trump bağlantılı kripto madencisi American Bitcoin Nasdaq yolunda

Kripto para madenciliği sektöründe önemli bir birleşme hamlesi gerçekleşiyor. Hut 8 Corp. ve American Data Centers ortaklığında kurulan American Bitcoin, Gryphon Digital Mining ile hisse karşılığı birleşme anlaşması imzaladı. Anlaşma sonucunda American Bitcoin hissedarları yüzde 98, Gryphon hissedarları ise yüzde 2 paya sahip olacak.

Trump Ailesinin Kripto Para Sektöründeki Etkisi Büyüyor

Ortaklık anlaşmasının 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Hissedar ve düzenleyici onaylarının ardından, yeni şirket American Bitcoin markası altında faaliyet gösterecek.

Hut 8 CEO'su Asher Genoot, işlemin ölçekte düşük maliyetli Bitcoin biriktirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Genoot, American Bitcoin'in halka açılmasıyla Hut 8'in bilançosundan bağımsız büyüme sermayesine erişim sağlanacağını açıkladı.

American Bitcoin'in yönetim kadrosu değişmeyecek. Mike Ho yürütme kurulu başkanı, Matt Prusak CEO ve Eric Trump baş strateji sorumlusu olarak görevlerine devam edecek. Bunun yanında, Tinder kurucu ortağı Justin Mateen ve FabFitFun kurucu ortağı Michael Broukhim de yönetim kurulunda yer alacak.

Duyurunun yapılmasıyla Hut 8 hisselerinde yüzde 12'lik artış gözlemlendi. Bu gelişmeyle Trump ailesinin kripto para sektöründeki varlığını güçlendiriyor.

Trump destekli madencilik şirketi American Bitcoin, Mart 2025'te Hut 8 ve American Data Centers ortaklığında. Şirketin amacı, Bitcoin madenciliğinde maliyet avantajı yaratarak uzun vadeli değer oluşturmak olarak açıklanıyor.