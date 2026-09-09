Visa'dan stablecoin kartlarına kredi hamlesi - Son Dakika
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Visa'dan stablecoin kartlarına kredi hamlesi

Visa\'dan stablecoin kartlarına kredi hamlesi
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Ödeme devi Visa, kart ağının takas verilerini zincir üstü kredi altyapısıyla birleştiriyor. Böylece stablecoin bağlantılı kart programlarının günlük takas yükümlülükleri için işletme sermayesine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Visa ayrıca ağındaki stablecoin takas hacminin yıllıklandırılmış 20 milyar doları aştığını ve son bir yılda 15 kattan fazla büyüdüğünü bildirdi.

Visa'nın duyurduğu yaklaşımda, programın onayıyla günlük takas verileri zincir üstü işlem kayıtlarıyla birleştiriliyor. Kredi verenler bu iki veri kümesini kullanarak kart programının performansını değerlendirebiliyor. Takas alacakları, kart sahiplerinden tahsil edilmesi beklenen ve kredi hattına teminat gösterilen tutarları ifade ediyor. Kredi hattının büyüklüğü ve geri ödemeler de bu kayıtlara göre belirleniyor.

Visa Küresel Büyüme Ürünleri ve Stratejik Ortaklıklar Başkanı Rubail Birwadker, stablecoinlerin paranın hareket biçimini değiştirdiğini söyledi. Birwadker, güvenilir ödeme verisiyle zincir üstü teknolojilerin bir araya gelerek işletmelere yeni likidite biçimleri açtığını belirtti. Visa'ya göre yeni stablecoin bağlantılı kart programları geleneksel kredi kuruluşlarından işletme sermayesi finansmanı sağlamakta zorlanıyor. Kredi kuruluşları finansman sağlamadan önce genellikle ölçek, faaliyet geçmişi ya da elle yürütülen değerlendirme süreçleri istiyor.

STABLECOİN KARTLARDA ÖDEME HACMİ YÜZDE 200'E YAKIN ARTTI

Visa, ağında 160'tan fazla stablecoin bağlantılı kart programının çalıştığını açıkladı. Bu programlardaki ödeme hacmi bir yılda yaklaşık yüzde 200 arttı. Stablecoin takas hacmi de yıllıklandırılmış 20 milyar dolarlık düzeyi aşarak bir yıl önceki seviyenin 15 katını geçti.

Şirket bu takas hacmini 29 Nisan 2026'da yıllıklandırılmış 7 milyar dolar olarak vermişti. Buna göre rakam yaklaşık dört ayda üç katına yaklaştı. Ancak yıllıklandırılmış hacim, son dönemdeki işlem hızının bir yıla yayılmasıyla hesaplanıyor. Bu yöntem, Visa'nın 2026'da fiilen 20 milyar dolarlık takas işlediği anlamına gelmiyor. 20 milyar dolarlık değer Visa'nın kendi verisine, Credit Coop verileri ise iş ortağının bildirimine dayanıyor.

Visa, zincir üstü kredi protokollerinin 2020'den bu yana 694 milyar dolardan fazla stablecoin kredisi işlediğini belirtti. Şirket geçen yıl, stablecoin kredilerinin 40 trilyon dolarlık küresel kredi piyasasının bir bölümünü blok zincirine taşıyabileceğini savunmuştu. Visa'nın Allium destekli stablecoin panosuna göre stablecoin işlem hacmi Haziran 2026'da 1,79 trilyon dolarla rekor kırdı.

CREDIT COOP 2,5 MİLYAR DOLARLIK TAKASI FİNANSE ETTİ

Yeni kart programları için asıl darboğazı günlük takas yükümlülükleri oluşturuyor. Operatörler, kart sahiplerinden ödemeleri tahsil etmeden önce bu yükümlülüğü fonlamak zorunda kalıyor. Yeni bir program ilk yılında birkaç milyon dolara ihtiyaç duyabiliyor ve her gün borçlanıp geri ödeme yapabiliyor. Bu ölçekte geleneksel kredi hatlarının maliyeti yüksek kalıyor.

Visa bu modeli bir süredir zincir üstü kredi platformu Credit Coop ile yürütüyor. Credit Coop, takas alacaklarını teminat alan ve stablecoin cinsinden işleyen döner bir kredi hattı kurdu. Gelen ödemeler platformun Spigot adlı akıllı sözleşmesinden geçiyor. Sözleşme, gelen tutardan anapara ve faiz ödemesini otomatik olarak yönlendiriyor.

Visa'ya göre daha fazla kredi verenin bu hatları desteklemesiyle katılımcı programların borçlanma maliyeti yüzde 30'a varan oranda düştü. Credit Coop 2023'ten bu yana 2,5 milyar dolardan fazla takas hacmini finanse etti, 3 binden fazla borçlanma ve 9 binden fazla geri ödeme işlemi gerçekleştirdi ve hiç temerrüt yaşanmadı. Bu veriler Credit Coop tarafından sağlandı.

Visa'nın asıl üyelerinden Rain, Ağustos 2023'ten bu yana bu hattı kullanıyor ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kümülatif takas hacmini finanse etti. Rain kart yükümlülüklerini haftanın yedi günü USDC ile karşılıyor. Aynı altyapıyı kullanan seyahat kartı Karta ise Haziran 2026'da 140 milyon dolarlık finansman duyurdu. Paketin içinde Galaxy Ventures öncülüğündeki 15 milyon dolarlık A Serisi turu ile Community Investment Management'tan 125 milyon dolarlık kurumsal kredi hattı yer aldı.

Visa ve Credit Coop şimdi tam zamanında fonlama üzerinde çalışıyor. Planlanan modelde bir programın günlük takas dosyası, borçlu olunan net tutar kadar stablecoin ödemesini tetikleyecek. Şirket bunun borçlanma süresini günlerden saatlere indirebileceğini söylüyor. Model yine de doğru takas verisi, güvenilir akıllı sözleşmeler ve yeterli stablecoin likiditesi gerektiriyor. Stablecoinlerin değer kaybetmesi, akıllı sözleşme açıkları ve düzenleme değişiklikleri olası riskler arasında sayılıyor.

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