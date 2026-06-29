Vitalik Buterin gizli oylama için yeni bir kriptografi yolu önerdi - Son Dakika
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Vitalik Buterin gizli oylama için yeni bir kriptografi yolu önerdi

Vitalik Buterin gizli oylama için yeni bir kriptografi yolu önerdi
29.06.2026 17:32
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, kod gizleme (obfuscation) adlı kriptografik yöntemin gelecekte güvenilir bir komiteye ihtiyaç duymadan gizli zincir üstü oylamayı mümkün kılabileceğini savundu. Ancak Buterin, yöntemi "kriptografinin bölüm sonu canavarı" olarak nitelendirerek bugünkü haliyle uygulanamaz olduğunu vurguladı.

Buterin, yayımladığı teknik blog yazısında, ayırt edilemezlik gizlemesi (indistinguishability obfuscation – kısaca iO) adı verilen kriptografik yaklaşımın blok zinciriyle birleştiğinde neredeyse hiç güven varsayımı gerektirmeyen, gizli ve gizli anlaşmaya dirençli bir oylama sistemini destekleyebileceğini açıkladı. Bu yaklaşım, oy verilerini birlikte çözen eşik komitelerinin yerine yalnızca sonucu açığa çıkaran korumalı programları koyuyor.

Buterin'e göre gizli zincir üstü oylama, şu anda bilgiyi koruyan ve dürüst davranan operatör gruplarına bağımlılık taşıyor. Bu bağımlılığın ortadan kalkması, merkeziyetsiz yönetişimi manipülasyona karşı güçlendirebilir, içeriden müdahale riskini azaltabilir ve seçmenlerin oylarını nasıl kullandıklarını açık etmeden katılmalarını sağlayabilir.

ETHEREUM KURUCUSU OYLARI GİZLEMENİN YOLUNU ÇİZDİ

Ethereum'un kurucu ortağına göre iO, bir yazılımı korumalı bir programa dönüştürüyor. Kullanıcılar programı çalıştırıp istenen çıktıyı alabiliyor, ancak içindeki kodu inceleyemiyor ya da depolanan veriyi çıkaramıyor. Buterin bu fikri, işlenen bilgiyi değil kodu gizlemek olarak tanımladı.

Buterin'e göre bir oylamada gizlenmiş bir program, şifreli oy pusulalarını işleyip bireysel oyları açığa çıkarmadan nihai sonucu duyurabilir. Böylece sonucun şifresini çözmek için gereken anahtarları elinde tutan eşik komitesine ihtiyaç kalmıyor. Blok zinciri yine de kritik bir rol oynuyor, çünkü gizlenmiş bir program kendisinin kopyalanmasını engelleyemiyor ve değişen bilgiyi tek başına saklayamıyor.

BUTERIN KOD GİZLEME İÇİN 3 YOL SIRALADI

Buterin yine de teknolojinin uygulanabilir olmaktan uzak olduğunu söyledi. En sağlam kurgular, onun "galaktik" diye nitelendirdiği büyüklükte hesaplama gücü gerektiriyor. Kanıtlanabilir biçimde güvenli şemaların beklenen çalışma süreleri evrenin ömrünü aşıyor. Buterin bu yükü, şifreli veriyi çözmeden üzerinde işlem yapmayı sağlayan tam homomorfik şifreleme, işlevsel şifreleme ve kafes tabanlı araçlar gibi son yirmi yılda geliştirilen neredeyse tüm kriptografik yapı taşlarının üst üste yığılmasına bağladı.

Buterin, pratik iO'ya giden 3 olası yol olduğunu söyledi. Bunlardan ilki mevcut kafes tabanlı kurguları optimize etmek, ikincisi daha cüretkâr kriptografik varsayımlar geliştirmek, üçüncüsü ise kafese dayanmayan tamamen yeni yöntemler bulmaktan geçiyor. İlk yolu SNARK'ların 2010'daki durumuna benzeten Buterin, çalışma sürelerinin zamanla güçlü bir ekran kartında "yalnızca bir güne" inebileceğini söyledi. Buterin gizliliğe verdiği önemi kişisel kaynaklarıyla da gösterdi. 30 Ocak'ta gizlilik ve açık altyapı girişimleri için o dönem yaklaşık 45 milyon dolar değerinde 16 bin 384 ETH ayırmıştı.

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