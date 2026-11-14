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Wall Street devleri Strategy'ye yüklendi

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Wall Street devleri Strategy\'ye yüklendi
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ABD'li büyük finans kuruluşlarının üçüncü çeyrek bildirimleri, Bitcoin şirketi Strategy'deki paylarını belirgin biçimde artırdıklarını ortaya koydu. Bu alımlar, hissenin eylül sonundan bu yana yaklaşık dörtte bir değer kaybetmesinden önce yapıldı.

JPMorgan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 13F bildiriminde Strategy hisselerini 30 Eylül itibarıyla yüzde 36 artırarak 848 bin 932 adede çıkardığını açıkladı. Bankanın elindeki Strategy hisselerinin değeri çeyrek sonunda yaklaşık 131 milyon dolardı.

Banka aynı dönemde BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si IBIT'teki payını da yüzde 9,6 artırarak 11,4 milyon paya çıkardı. Bu payın değeri çeyrek sonunda yaklaşık 540 milyon dolar oldu. JPMorgan'ın portföyünde 1,58 milyon Coinbase hissesi de bulunuyor.

JANE STREET PAYINI YÜZDE 54 ARTIRDI

Piyasa yapıcı şirket Jane Street, Strategy'deki payını yüzde 54 artırarak 4,1 milyon hisseye çıkardı. Bu payın değeri çeyrek sonunda 630,6 milyon dolara ulaştı.

Jane Street, Fidelity'nin Bitcoin ETF'sindeki payını da yaklaşık 8 katına çıkararak 7 milyon paya yükseltti ve pozisyonun değeri 509 milyon dolar oldu. Şirket buna karşılık BlackRock'ın IBIT fonundaki payını yüzde 19 azalttı.

Jane Street'in Strategy hisselerinin bir kısmını opsiyon ve piyasa yapıcılık işlemlerine karşı koruma amacıyla tuttuğu tahmin ediliyor. 13F bildirimleri bu kısmın ne kadar olduğunu göstermiyor.

FİDELİTY VE STATE STREET DE ALDI

Fidelity'nin Strategy'deki payı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık üç katına çıkarak 156 milyon dolara ulaştı. State Street de 419 bin hisse alarak payını yüzde 6 artırdı ve 7,95 milyon hisseye çıkardı. Capital International Investors ve Invesco da paylarını artıran kurumlar arasında yer aldı.

Renaissance Technologies ise Strategy'deki payını yüzde 41 azalttı. Şirket yılın ortasında bildirdiği spot Bitcoin ETF pozisyonlarından da tamamen çıktı.

Bu alımlar, Strategy hissesinin üçüncü çeyrekte yüzde 75 yükseldiği dönemde yapıldı. Hisse 30 Eylül'den bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 114 dolara geriledi. Endeks sağlayıcısı MSCI'ın Strategy'yi 30 Kasım'da endekslerinden çıkarma kararı da bu tarihten sonra geldi.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi kurumların üçüncü çeyrek bildirimleri ise pazartesi gününe kadar yayımlanacak.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaBitcoinFinansEylülSon Dakika

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