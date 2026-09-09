Wall Street düşerken kripto piyasası yükseldi - Son Dakika
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Wall Street düşerken kripto piyasası yükseldi

Wall Street düşerken kripto piyasası yükseldi
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Toplam kripto piyasası değeri pazartesi kapanışından bu yana yüzde 1'in üzerinde artarak 2,68 trilyon dolara çıktı ve iki günlük düşüşün ardından yükselişe geçti. Salı günkü ABD seansında borsalar gerilerken spot Bitcoin fonlarından da para çıktı. Bu ayrışma, yükselişi spot Bitcoin fonlarının taşımadığını gösteriyor ancak alımın hangi kanaldan geldiğini tek başına kanıtlamıyor.

Toplam piyasa değeri gün içi dibinden yüzde 1,02 toparlandı. Wall Street salı günü İşçi Bayramı tatilinin ardından ters yöne gitti. S&P 500 yüzde 0,58 düşüşle 7 bin 673 puana geriledi, Nasdaq yüzde 0,32 kaybetti. Brent petrolün 99,46 dolara kadar çıkarak 100 dolara yaklaşması ve ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerginliği endeksleri aşağı çekti. Kripto piyasası, eylülde faiz artışı ihtimali hâlâ masadayken aynı dönemde hisse senetlerinden ayrıştı.

Teknik görünümde 2,73 trilyon dolar üst sınır olmayı sürdürüyor. Analize göre yalnızca bu seviyenin üzerinde günlük kapanış eğilimi güçlendirecek. Aşağıda 2,62 trilyon dolar iki günlük düşüş sırasında da korundu. Bu destek kaybedilirse 2,59 trilyon dolar gündeme gelecek.

SPOT BİTCOİN FONLARI 46,65 MİLYON DOLAR ÇIKIŞ GÖRDÜ

Spot Bitcoin fonları piyasa yükselişine eşlik etmedi. Fonlar 8 Eylül'deki ilk işlem gününü 46,65 milyon dolarlık net çıkışla tamamladı. Fonlar, üç haftalık güçlü giriş döneminin ardından haftanın ilk işlem gününü çıkışla açtı. Önceki üç haftada toplam giriş 3,83 milyar dolara ulaşmıştı. Fonların 8 Eylül'deki işlem hacmi 2,41 milyar dolar olurken önceki haftanın tamamındaki hacim 14,5 milyar dolardı. Fonların yönettiği varlıkların toplam net değeri 101,25 milyar dolardan 99,52 milyar dolara geriledi. Bu veriler, toplam piyasa yükselişinin spot Bitcoin fonlarından kaynaklanmadığını gösteriyor ancak alımın hangi diğer kanaldan geldiğini belirlemeye yetmiyor.

POLKADOT BİR GÜNDE YÜZDE 13 YÜKSELDİ

Günün öne çıkan kripto parası Polkadot (DOT) oldu. Token bir günde yüzde 13 değer kazanarak 1,20 dolara çıktı, son bir ayda ise yüzde 52 yükseldi. Yükselişe eşlik eden zincir üstü gelişme dotUSD oylaması oldu. DOT sahipleri, teminat yapısında DOT'un kullanılacağı yerel stablecoin dotUSD'nin oluşturulmasını oyluyor. Teklifin güncel sürümü, 1,5 milyon dolarlık USDT ile dotUSD basılmasını ve likidite havuzuna 1,5 milyon dolar değerinde DOT eklenmesini öngörüyor.

Plan hayata geçer ve dotUSD kullanım görürse basım için yatırılan DOT'lar teminat olarak kilitlenecek. Bu yapı token için gelecekte yeni bir kullanım alanı oluşturabilir ancak devam eden oylama tek başına mevcut talebi kanıtlamıyor. Görüntülenen oylama verilerinde 2,36 milyon DOT lehte, 59 bin 900 DOT aleyhteydi. Kullanılan oy gücünün yaklaşık yüzde 97,5'i teklifi destekliyordu.

Teknik analize göre DOT, 8 Eylül'de yükselen bir boyun çizgisini kırarak ters omuz baş omuz formasyonunu tamamladı. Formasyon 1,62 dolarlık bir hedefe işaret ediyor ve kırılım serinin en yüksek alım hacmiyle geldi. Fiyat 1,29 doların altında takılıp 1,20 dolara çekildi. Yayım sırasında DOT, son 24 saatte yüzde 8 artışla 1,18 dolardan işlem görüyor.

Piyasanın sonraki sınavı cuma günü açıklanacak ABD ağustos tüketici enflasyonu olacak. Enerji fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 14,7 arttı ve Brent petrol 8 Eylül'de 99,46 dolara kadar çıktı. Beklentiyi aşan bir enflasyon verisi faiz artışı olasılığını güçlendirerek kripto piyasasındaki toparlanmayı sınayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Wall Street düşerken kripto piyasası yükseldi - Son Dakika

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