Wall Street\'teki Solana rüzgarı hızlanıyor

Kripto para dünyasındaki kurumsal adaptasyon hızla artarken, Classover Holdings Inc. radikal bir kararla Solana ekosistemiyle güçlü bağlar kuruyor. New York merkezli kuruluş, Solana Growth Ventures LLC ile imzaladığı anlaşmayla daha önce duyurduğu 400 milyon dolarlık öz sermaye anlaşmasına ek olarak toplam 900 milyon dolarlık finansman kapasitesine ulaşıyor. Bu adım, geleneksel şirketlerin Blockchain teknolojisini hazine stratejilerine entegre etme eğiliminin güçlü bir göstergesi.

Eğitim Devi Solana Rezervi İçin Rekor Anlaşma İmzaladı

Classover'ın açıkladığı menkul kıymet satın alma anlaşması, şirketin kıdemli teminatlı dönüştürülebilir tahvil ihracını içeriyor. Şirket, olağan kapanış koşulları yerine getirildikten kısa bir süre sonra 11 milyon dolarlık ilk kapanış ve fonlamanın gerçekleşmesini bekliyor.

Anlaşma şartlarına göre Classover, net gelirlerin yüzde 80'ine kadarını SOL satın almaya yönlendirmek mecburiyetinde. Bu düzenleme, şirketin SOL tabanlı hazine rezervi oluşturma stratejik girişiminde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Classover CEO'su Stephanie Luo, bu anlaşmanın şirketin Blockchain uyumlu finansal stratejide lider olma konusundaki güçlü bağlılığını yeniden teyit ettiğini belirtti. Luo, şirketin SOL'u doğrudan hazine operasyonlarına entegre eden ilk halka açık şirketler arasında konumlandığını vurguladı.

Duyurunun ardından, Classover'ın hissesi Nasdaq'da yüzde 39,85 yükselerek Pazartesi günü 3,72 dolardan kapandı. Ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,88 düştü. Hisse senedi fiyatı geçen ay boyunca yüzde 48,19 düşmüş ve yılbaşından bu yana yüzde 7,23 geride bulunuyor.

2020'de kurulan Classover, K-12 sınıflarındaki öğrenciler için canlı çevrim içi eğitim konusunda uzmanlaşıyor. Kuruluş geçen ay "yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir dijital varlıkla bilançosunu güçlendirmek" için SOL hazine stratejisini başlattı.

Classover, Solana birikim stratejilerini benimseyen artan şirket listesine katılıyor. SOL Strategies, DeFi Development Corp., Upexi ve Janover gibi çeşitli firmalar, ana operasyonlarının yanı sıra veya orijinal iş odaklarından bir dönüş olarak SOL rezervleri oluşturuyor.