XRP yükselişin ardından kritik eşiğe geldi - Son Dakika
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XRP yükselişin ardından kritik eşiğe geldi

XRP yükselişin ardından kritik eşiğe geldi
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XRP, 1 dolar bölgesinden başlayan hızlı yükselişin ardından düzeltme aşamasına girdi. Genel teknik yapı iyileşse de fiyat 1,45 ile 1,55 dolar arasındaki direncin altında kalıyor. Momentumun zayıflaması, yeni bir yükseliş denemesinden önce düzeltmenin derinleşebileceğine veya yatay seyrin uzayabileceğine işaret ediyor.

Bu hareket teknik görünümde önemli bir değişim yarattı. XRP uzun süredir izlediği alçalan kanaldan çıktı ve grafikteki iki hareketli ortalamanın üzerine yükseldi.

Yükseliş 1,45 ile 1,55 dolar arasındaki direnç bölgesinde satışla karşılaştı. Fiyat bu aralıkta geri çevrildi. 1,70 dolara uzanan uzun üst fitil de daha yüksek seviyelerdeki satış baskısını gösterdi.

Kripto para o zirveden bu yana 1,37 dolara geriledi. Reddin ardından oluşan alçalan tepe ve alçalan dip dizisi kısa vadeli momentumun düzeltme yönüne döndüğüne işaret ediyor.

1,33-1,34 DOLAR KRİTİK KARAR BÖLGESİ OLDU

İlk önemli destek 1,27 ile 1,34 dolar arasında bulunuyor. Bu bölge grafikte üstte kalan hareketli ortalamayla da örtüşüyor ve teknik önemini artırıyor.

Dört saatlik grafikte XRP'nin 0,99 dolardan 1,70 dolara uzanan ilk yükselişinin ardından fiyat, 0,5 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 1,34 dolara kadar geri çekildi.

Kripto para bu seviyeyi zaten test etti. XRP 1,33 ile 1,34 dolar bölgesinden sınırlı tepki aldı. Alıcılar henüz ikna edici bir toparlanma sağlayamadı.

1,33 ile 1,34 dolar bölgesinin korunması, yatay seyrin sürmesine ve 1,45 ile 1,55 dolar direncinin yeniden denenmesine zemin hazırlayabilir.

1,34 DOLAR KAYBEDİLİRSE ALT DESTEKLER ÖNE ÇIKIYOR

1,34 dolar bölgesinin kaybedilmesi düzeltmeyi alt Fibonacci seviyelerine taşıyabilir. Çıkış sonrası yapının belirgin biçimde zayıflaması ise 1,27 doların altında günlük kapanışla gündeme gelecek.

İlk alt referans 1,26 dolardaki 0,618 Fibonacci düzeltme seviyesi. Bunun altında 1,20 dolardaki 0,702 seviyesi bulunuyor. Düzeltmenin derinleşmesi halinde 1,14 dolardaki 0,786 seviyesi ile 1,09 ile 1,14 dolar arasındaki destek bölgesi gündeme gelebilir.

Günlük grafikte de benzer bir hiyerarşi var. 1,27 doların altında bir kapanış, grafikteki alt hareketli ortalamanın bulunduğu 1,15 doları, ardından 0,93 ile 0,97 dolar arasındaki geniş talep bölgesini yeniden devreye sokabilir.

Kısa vadeli tablo şimdilik düzeltme yönünde kalıyor. Momentumun kesin biçimde alıcılara dönmesi ve 1,70 dolarlık zirvenin yeniden test edilebilmesi için 1,45 ile 1,55 dolar direncinin kalıcı biçimde geri alınması gerekiyor.

Yayım sırasında XRP 1,3733 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte 1,3352 dolara kadar indikten sonra bu seviyeden toparlandı.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP yükselişin ardından kritik eşiğe geldi - Son Dakika

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