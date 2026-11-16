XRP'de 1 dolar eşiği kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

XRP'de 1 dolar eşiği kırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
XRP\'de 1 dolar eşiği kırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kripto piyasasındaki satış dalgası en büyük altcoinlerden birini kritik bir eşiğin altına itti. Fon çıkışları ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi düşüşü derinleştirirken analistler toparlanma için izlenecek seviyeleri sıralıyor.

XRP, 15 Kasım'a bağlanan gece 0,89 dolara kadar düşerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Token 5-14 Kasım arasında 10 gün üst üste değer kaybetti, haftalık kaybı yüzde 17'ye ulaştı.

Ay başında 1,30 dolar civarında işlem gören XRP, bu çeyrekte yüzde 36 değer kaybetti. Token, Temmuz 2025'te gördüğü 3,60 doların üzerindeki zirvenin de çok gerisinde kaldı.

ETF'LERDEN 8 AYIN EN BÜYÜK ÇIKIŞI

ABD'deki spot XRP ETF'lerinden 9-13 Kasım haftasında 19,13 milyon dolar net çıkış oldu. Bu, fonların üst üste ikinci haftalık çıkışı ve yaklaşık 8 ayın en büyüğü. Fonların toplam varlığı hafta sonunda yaklaşık 1,15 milyar dolardı.

Vadeli işlemlerde de tablo yükseliş bekleyenlerin aleyhine döndü. Pazar günü tasfiye edilen 43,17 milyon dolarlık XRP pozisyonunun yaklaşık yüzde 91'i yükseliş yönlüydü. Açık pozisyonlar yüzde 5,53 azalarak 2,03 milyar dolara geriledi.

Piyasadaki nakit de daralıyor. USDT ve USDC'nin toplam piyasa değeri son bir ayda 17 milyar dolar azalarak 244 milyar dolara indi.

DİP ANINDA 240 MİLYON XRP TAŞINDI

XRP'nin 0,89 dolara indiği anda bir adresten 120'şer milyonluk iki transferle toplam 240 milyon XRP taşındı. Yaklaşık 215,2 milyon dolar değerindeki transferler 7 dakika arayla yapıldı, tokenlar hiçbir borsaya gitmedi.

Analist CrediBULL Crypto, XRP'nin düşüş hedefine ulaştığını söyledi. Analist, "XRP/BTC ve XRP/ETH paritelerinde dip henüz oluşmuş görünmüyor" dedi.

Analistler 0,90 ve 0,85 doları destek, 1 doları ise ilk toparlanma hedefi olarak görüyor. Ripple'ın emanet hesabından 1 Aralık'ta 1 milyar XRP daha serbest kalacak. Yayım sırasında XRP 0,95 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Mansur Yavaş’ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:25:17. #.0.2#
SON DAKİKA: XRP'de 1 dolar eşiği kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android