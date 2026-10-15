Yapay zekanın kripto ödemeleri 138 milyonu aştı - Son Dakika
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Yapay zekanın kripto ödemeleri 138 milyonu aştı

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Yapay zekanın kripto ödemeleri 138 milyonu aştı
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Chainalysis, yapay zeka yazılımlarının ödeme yapabildiği x402 protokolünde, Base ağı üzerindeki işlem sayısının 138 milyonu aştığını açıkladı. Ödemelerin büyük bölümü 10 senti geçmezken veri ve yazılım hizmetleri kullanım alanları arasında öne çıktı.

Blockchain analiz şirketinin Kuzey Amerika raporu, otomatik yazılımların kriptoyla hizmet satın aldığı pazardaki büyümeyi ortaya koydu. Coinbase'in geliştirdiği x402 üzerinden kaydedilen sayı, toplam ödeme adedini gösteriyor. Kullanıcı sayısını veya dolar cinsinden harcama büyüklüğünü ifade etmiyor.

ÖDEMELERİN ÇOĞU 10 SENTİN ALTINDA

Raporda, Eylül 2026'da sona eren 16 aylık dönemde ödemelerin yüzde 87'den fazlasının 0,0001 dolar ile 0,10 dolar arasında gerçekleştiği belirtildi. En sık görülen ödeme tutarı ise 1-10 sent aralığında oldu.

Bu küçük tutarlar, yapay zeka yazılımlarının ihtiyaç duydukça veri, arama sonucu veya kod inceleme hizmeti satın almasına olanak tanıyor. Her satın alma anında insanın ödeme onayı vermesini gerektirmeyen sistem, yazılımların kendilerine ayrılan bütçeyle işlem yapmasını sağlıyor.

Chainalysis'e göre stablecoin transferlerinin düşük maliyeti, kartlı ödemelerle ekonomik olmayan çok küçük alışverişlerin yapılmasını sağlıyor. Raporda veri hizmetlerinin yanında finansal analiz, kod denetimi ve yapay zeka modellerinden yanıt üretmek için yapılan ödemeler de incelendi.

CÜZDANLARA YENİDEN PARA YATIRMA ORANI ARTTI

Araştırmada, ilk kez fonlanan cüzdanların 30 gün içinde yeniden para alma oranı da karşılaştırıldı. Bu oran, ilk fonlamasını 2025'in üçüncü çeyreğinde alan cüzdanlarda yüzde 70,6 iken 2026'nın ikinci çeyreğinde fonlananlarda yüzde 89,3'e yükseldi.

Hesaplamaya yalnızca en az iki ayrı günde ödeme yapan cüzdanlar dahil edildi. Chainalysis, bakiyesi tükenen cüzdanlara tekrar para aktarılmasını, tek seferlik denemelerin ötesine geçen kullanımın işareti olarak değerlendiriyor.

Coğrafi konumu belirlenebilen işlemlerde ABD bağlantılı cüzdanlar öne çıktı. Yapay zeka modellerinden yanıt üretmek için yapılan ödemelerin yüzde 88,1'i bu cüzdanlardan geldi. Bu oran yalnızca x402 üzerinde konumu belirlenebilen ilgili işlemleri kapsıyor.

Kripto ParaYapay ZekaYazılımSon Dakika

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