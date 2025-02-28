Yatırımcılar kripto piyasasının düşüşünü satın alım fırsatı olarak görüyor

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Bitcoin'in değerindeki son düşüş, tecrübeli yatırımcılar için bir indirim fırsatı sunuyor. Capriole Investment kurucusu Charles Edwards, mevcut piyasa korkusu ve yaşanan likidasyonların kısa vadeli bir dip noktasına işaret edebileceğini belirtiyor. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju ise Bitcoin 75.000 doların altına düşmedikçe boğa döngüsünün devam edeceğini öngörüyor. Bu görüşler, düşüşü fırsata çevirmek isteyen yatırımcıları cesaretlendiriyor.

Kripto Para Piyasası Düşerken Yatırımcılar Fırsat Avında

Matrixport analizine göre mevcut Bitcoin düzeltmesi Mart veya Nisan ayına kadar devam edebilir. Küresel ticaret gerilimleri ve ABD dolarının güçlenmesi, kripto para piyasalarını baskı altına alıyor. Bitcoin, 27 Şubat'ta bir haftadır ilk kez 80.000 doların altına düşerken, üç büyük ABD borsa endeksi de son beş günde önemli kayıplar yaşadı. Analistler, makroekonomik trend ve merkez bankası politikalarının Bitcoin'in fiyat tahmininde kritik rol oynadığını vurguluyor.

Kripto para piyasasındaki son düşüş, küresel ekonomik faktörlerin etkisiyle şekilleniyor. ABD doları endeksi (DXY), piyasa satışı sırasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla üç gün üst üste yükselerek 107,40 seviyelerine yaklaştı.

Güçlenen ABD doları, küresel likidite ölçüsünün düşmesine neden oluyor ve bu durum Bitcoin fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Matrixport'a göre küresel likiditenin 2024 yılının Aralık ayı sonunda zirve yapması, Bitcoin'in devam eden düzeltme sürecini net bir şekilde açıklıyor.

Geleneksel piyasa hareketleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin ETF'lerinin başarısı nedeniyle kripto para tüccarları için giderek daha önemli hale geliyor. Bu ETF'ler Ocak 2024'te piyasaya sürülmelerinden bu yana 39 milyar dolar giriş gördü.

10x Research analisti Markus Thielen'a göre bu girişlerin yüzde 56'sı muhtemelen arbitraj stratejilerine bağlı. Bitcoin ETF alımlarının geri kalanı ise uzun vadeli yatırımlar için yapıldı.

Piyasa düşerken bazı Bitcoin yatırımcılar "düşükten satın al" stratejisiyle hareket ediyor. Santiment'in sosyal duyarlılık takipçisi, "düşüşü satın alma" tahminlerinin Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını tespit etti.

Dijital varlık fonu Capriole Investment'ın kurucusu Charles Edwards, önemli korku seviyesi ve likidasyonların piyasanın kısa vadeli bir dipte olduğunu gösterebileceğini belirtti. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju ise Bitcoin'in 75.000 doların altına düşmemesi durumunda boğa döngüsünün devam edeceğini öngörüyor.