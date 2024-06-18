ABD Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar devam ediyor - Son Dakika
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ABD Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar devam ediyor

ABD Bitcoin ETF\'lerinden çıkışlar devam ediyor

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), son haftalarda ciddi sermaye çıkışları yaşadı. Toplamda 145 milyon dolarlık çıkış kaydedildi, en büyük kaybı 92 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonu yaşadı. Bu durum, genellikle istihdam ve işsizlik verilerindeki belirsizlikler nedeniyle riskli varlıklardan kaçınan yatırımcıların davranışlarından etkilendi. .

18.06.2024 13:36
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, son haftalarda önemli miktarda sermaye çıkışı yaşamaya devam ediyor. Toplam 145 milyon dolar çıkışın kaydedildiği bu hafta, Fidelity'nin FBTC fonu 92 milyon dolar kayıpla öne çıktı.

Spot Bitcoin ETF'leri Sert Rüzgarlarla Karşı Karşıya

ABD'de faaliyet gösteren spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), son haftalarda yaşanan yoğun çıkışların ardından bu hafta da benzer bir seyir izledi. SoSoValue'nun derlemesine göre Pazartesi günü itibarıyla 11 Bitcoin ETF'sinde toplam 145,83 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. En büyük kayıp, genelde yüksek girişlerle dikkat çeken Fidelity'nin FBTC'sinde yaşandı ve bu fon tek başına 92 milyon dolar kaybetti.

Ark Invest ve 21Shares ortaklığıyla yönetilen ARKB, 50 milyon dolarlık çıkışla bu trendi takip ederken; Grayscale'in GBTC'si ve VanEck'in HODL ETF'leri de her biri yaklaşık 4 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Olumlu bir gelişme olarak, Bitwise'ın BITB'si, 3 milyon dolarlık mütevazı bir net giriş gördü.

SoSoValue'nun paylaştığı verilere göre, son çıkışlarla birlikte spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net girişleri 14,96 milyar dolar seviyesine geriledi. ABD'deki bu ETF'ler, özellikle istihdam ve işsizlik verilerindeki belirsizlikler sebebiyle riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimi gösteren yatırımcıların davranışlarından etkilendi.

Geçen hafta, yatırımcıların odağı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığında sabit tutma kararına çevrilmişti. Fed'in 2024'te sadece bir kez faiz indirimi yapacağını açıklaması, özellikle sabit arz varlıklarını tercih eden yatırımcıları olumsuz etkiledi. CoinShares'in raporuna göre, FOMC toplantısının beklenenden daha "şahin" bir duruş sergilemesi, yatırımcıları daha ihtiyatlı olmaya yöneltti.

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Son Dakika Kripto ABD Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar devam ediyor - Son Dakika

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