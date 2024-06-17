ABD Bitcoin madencileri piyasa değerinde rekor kırdı

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JPMorgan'ın son analizine göre, ABD'de listelenen Bitcoin madencilik firmaları Haziran ayında 22,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak tarih yazdı. Core Scientific'in yapay zeka firması CoreWeave ile yaptığı anlaşma, yatırımcıların olumlu tepkilerini çekti ve hisselerde büyük bir artışa sebep oldu.

ABD Bitcoin Madenciliği Sektöründe Tarihi Zirve

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan tarafından hazırlanan güncel bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve borsada işlem gören 14 Bitcoin madenciliği şirketinin toplam piyasa değerinin 15 Haziran tarihi itibarıyla 22,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Bu rakam, söz konusu şirketler için bugüne kadar kaydedilen en yüksek piyasa değeri olarak kayıtlara geçti.

Raporda dikkat çeken detaylardan biri, Core Scientific şirketinin yapay zeka alanında faaliyet gösteren CoreWeave ile imzaladığı iş birliği anlaşmasının, yatırımcılar tarafından oldukça olumlu karşılanması oldu. Analistler, bu anlaşmanın madencilik şirketlerinin piyasa değerindeki artışta önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Haziran ayının ilk yarısını kapsayan değerlendirmeler, Bitcoin'in kendisinin aksine, madencilik şirketlerinin neredeyse tamamının daha iyi bir performans sergilediğini gösterdi. Core Scientific yüzde 117'lik etkileyici bir artışla bu dönemde en çok değer kazanan şirket olurken, Argo Blockchain ise yüzde 7'lik bir kayıpla en zayıf performansı sergileyen firma olarak öne çıktı. Öte yandan, kripto para piyasasının lideri konumundaki Bitcoin, aynı zaman diliminde yüzde 3 oranında bir değer kaybı yaşadı.

JPMorgan analistleri Reginald Smith ve Charles Pearce'in değerlendirmelerine göre, Core Scientific ve CoreWeave arasındaki iş birliği, yapay zeka teknolojilerinin madencilik operasyonlarına entegrasyonunu hızlandırma potansiyeli taşıyor. Bu durum, madencilik şirketlerinin hisselerindeki değer artışının arkasında yatan temel nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Raporda ayrıca, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanması sonrasında, madencilik zorluğunun düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtiliyor. Ağ hashrate'inin Mayıs ayından bu yana yaklaşık yüzde 1 oranında azalarak 7 EH/s seviyesine gerilediği ifade ediliyor. Bu durum, sektördeki rekabetin ve madencilik zorluğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

ABD'de listelenen madencilik şirketlerinin küresel ağ hashrate'indeki payı ise yüzde 23,8'e ulaşarak, bir önceki aya kıyasla neredeyse yüzde 1'lik bir artış kaydetti. Özellikle özel operatörlerin yarılanma sonrası operasyonlarını küçültmesiyle birlikte, bu artış ABD'li madenciler için ağ hashrate'inde ikinci ayını geride bıraktı.