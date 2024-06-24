Bitcoin madencisi Hut 8'e dev yatırım - Son Dakika
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Bitcoin madencisi Hut 8'e dev yatırım

Bitcoin madencisi Hut 8\'e dev yatırım

Miami merkezli Bitcoin madencilik şirketi Hut 8, yapay zeka altyapısını güçlendirmek için 150 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Yatırım, ünlü yatırım fonu Coatue Management tarafından sağlandı. Bu stratejik hamle, Hut 8'in sektördeki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hut 8'in CEO'su Asher Genoot, partnerlik kurdukları Coatue'nun yapay zeka alanındaki tecrübesinden faydalanarak büyüme stratejilerini daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.

24.06.2024 21:04
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Miami merkezli Bitcoin madencisi Hut 8, yapay zeka altyapısına büyük bir yatırım yaparak sektördeki varlığını güçlendirdi. Coatue Management tarafından sağlanan 150 milyon dolarlık fon, şirketin teknoloji pazarındaki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Hut 8 ve Coatue'dan Yapay Zeka için Stratejik Ortaklık

Bitcoin madencilik şirketi Hut 8, yapay zeka sektöründe ciddi bir hamle yaptı. Şirket, ünlü yatırım fonu Coatue Management'tan 150 milyon dolarlık dev bir yatırım aldığını duyurdu. Bu stratejik hamle, Hut 8'in yapay zeka altyapısını güçlendirme ve sektörde lider konuma yükselme hedefini ortaya koyuyor.

Hut 8'in Üst Yöneticisi (CEO) Asher Genoot, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Coatue ile kurduğumuz bu ortaklık, şirketimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Onların yapay zeka alanındaki derin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak, büyüme stratejilerimizi daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Coatue cephesinden ise Philippe Laffont, yatırımın arkasındaki vizyonu "Yapay zeka inovasyonunu desteklemek bizim için bir öncelik. Hut 8'in, bu alandaki hesaplama gücü ihtiyacını karşılayarak sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." sözleriyle açıkladı.

Yatırım anlaşmasının detaylarına bakıldığında, Coatue'nun belirli koşullar altında senetleri hisseye çevirme hakkı bulunuyor. İlk dönüşüm fiyatı hisse başına 16.395 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamın, anlaşmanın yapıldığı tarihin bir önceki gününe ait 10 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyattan yaklaşık yüzde 45 daha yüksek olduğu görülüyor.

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