Bitcoin piyasa hakimiyeti artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Bitcoin piyasa hakimiyeti artmaya devam ediyor

Bitcoin piyasa hakimiyeti artmaya devam ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, piyasa dalgalanmalarına karşı direnç göstererek hakimiyetini genişletmeye devam ediyor. Son verilere göre Bitcoin'in kripto para piyasasındaki hakimiyeti yüzde 52,92'ye ulaştı. Bu, Bitcoin'in yıl boyunca gösterdiği istikrarlı performansı ve kripto piyasasındaki etkisini artırmasını yansıtıyor. Nisan ayında yüzde 52,86'lık bir piyasa hakimiyetine ulaşan Bitcoin, Nisan 2021'den beri en yüksek seviyesini gördü.

20.06.2024 13:02
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Lider kripto para birimi Bitcoin, piyasa dalgalanmalarına meydan okuyarak hakimiyetini genişletmeye devam ederken liderliğini pekiştirdi. Bu yükseliş, Bitcoin'in yıl boyunca gösterdiği istikrarlı performansın ve kripto piyasasındaki etkisini artırmasının altını çiziyor.

Bitcoin Liderliği Pekiştiriyor Yatırımcı Güveni Artıyor

Son verilere göre, Bitcoin'in kripto para piyasasındaki hakimiyeti yüzde 52,92'ye ulaşarak yüzde 50 sınırını aştı. Mayıs sonlarında yüzde 50'nin altında seyreden Bitcoin'in piyasa değeri, hafta sonu itibarıyla tüm kripto para birimleri içindeki payını genişletti. Dünyanın en büyük kripto para birimi konumunu koruyan Bitcoin, geçtiğimiz yıl boyunca nispeten istikrarlı bir hakimiyet sergiledi. Geçen yazdan bu yana, özellikle spot ETF onaylarının da etkisiyle Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 44 ile yüzde 53 aralığında dalgalanma gösterdi.

Nisan ayında yüzde 52,86'lık bir piyasa hakimiyetine ulaşan Bitcoin, Nisan 2021'den beri en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş, Orta Doğu'daki artan çatışma endişeleriyle birlikte, diğer kripto varlıklarına kıyasla daha belirgin bir yükseliş trendi izledi. Ancak 2021'in sonlarına doğru ve 2023'ün başlarında, Bitcoin'in hakimiyeti yüksek seviyelerde seyrederken, meme kripto para birimleri gibi diğer varlıklar da piyasa payı kazanmaya başladı. Aynı zamanda, Ethereum da 23 Mart'ta alınan spot ETF onayıyla ilgi odağı haline geldi.

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Son Dakika Kripto Bitcoin piyasa hakimiyeti artmaya devam ediyor - Son Dakika

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