CleanSpark Bitcoin madencilik tesislerini genişletmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

CleanSpark Bitcoin madencilik tesislerini genişletmeye devam ediyor

CleanSpark Bitcoin madencilik tesislerini genişletmeye devam ediyor

Kripto para dünyasında faaliyet gösteren Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, Georgia eyaletinde beş yeni madencilik tesisini 25.8 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu stratejik yatırımın amacı, şirketin toplam hashrate kapasitesini artırmak. Tesislerin devreye girmesiyle birlikte toplam hashrate kapasitesinin saniyede 3,7 exahash'e çıkması bekleniyor. Bu hamle, şirketin yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 20 EH/s hashrate değerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

18.06.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, Georgia eyaletinde beş yeni madencilik tesisini bünyesine katma hamlesiyle kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 25.8 milyon dolarlık bu stratejik yatırım, şirketin toplam hashrate kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

CleanSpark Bitcoin Madencilik Kapasitesini Güçlendiriyor

Bitcoin madenciliği alanında ABD'nin önde gelen şirketlerinden CleanSpark, büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. Şirket, Georgia eyaletinde konuşlanan beş adet anahtar teslim Bitcoin madencilik tesisini 25,8 milyon dolar nakit ödeme karşılığında satın aldığını duyurdu.

CleanSpark'tan yapılan açıklamaya göre satın alma süreci kısa süre içinde tamamlanacak. Tesislerde, son teknoloji ürünü S21 Pro model madencilerin devreye girmesiyle birlikte toplam hashrate kapasitesinin saniyede 3,7 exahash'e (EH/s) çıkması öngörülüyor. Bu hamle, şirketin yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 20 EH/s hashrate değerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

Şirketin CEO'su Zach Bradford, gerçekleştirilen yatırımın yerel şehirlerdeki enerji dağıtım dengesine katkı sağlamanın yanı sıra, CleanSpark'ın büyüme hedeflerine ulaşması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Bradford, "Satın aldığımız bu tesislerin şirketimizin Bitcoin madencilik stratejisine entegrasyonu, hepimiz için heyecan verici bir gelişme. Bu adım, verimli ve sürdürülebilir büyüme taahhüdümüzü pekiştiriyor." diye konuştu.

Bünyesine katılan tesislerin kapasiteleri 8 megawatt (MW) ila 15 MW arasında değişirken, toplam kapasite 60 MW'a ulaşıyor. CleanSpark'ın halihazırda Georgia'da işlettiği ve sahip olduğu altyapının toplam gücü ise yaklaşık 300 MW düzeyinde bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz ay Wyoming eyaletinde de 75 MW kapasiteli iki adet Bitcoin madencilik tesisini bünyesine katmıştı.

CleanSpark, Bitcoin ağındaki son yarılanma sonrası ilk tam operasyonel ayı olan mayıs ayında 417 Bitcoin üretti. 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam 6.154 Bitcoin'e sahip olduğu belirtildi. Son verilere göre CleanSpark hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 77 değer kazanarak, aynı dönemde yüzde 47,5 yükselen Bitcoin'in performansını geride bıraktı.

Kripto Para, Kripto Madenciligi, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto CleanSpark Bitcoin madencilik tesislerini genişletmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:43 Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı Eylem Tok’un ABD’deki duruşması ertelendi Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:54 Çanakkale’de orman yangını Boğaz’da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
16:59 Fatih Terim’den Bizim Çocuklar’a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:33 Nevşehir’de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ’’Ankara’nın Bağları’’ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ''Ankara'nın Bağları'' şarkısıyla yıkıldı
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 19:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: CleanSpark Bitcoin madencilik tesislerini genişletmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement