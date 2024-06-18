CleanSpark Bitcoin madencilik tesislerini genişletmeye devam ediyor

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Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, Georgia eyaletinde beş yeni madencilik tesisini bünyesine katma hamlesiyle kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 25.8 milyon dolarlık bu stratejik yatırım, şirketin toplam hashrate kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

CleanSpark Bitcoin Madencilik Kapasitesini Güçlendiriyor

Bitcoin madenciliği alanında ABD'nin önde gelen şirketlerinden CleanSpark, büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. Şirket, Georgia eyaletinde konuşlanan beş adet anahtar teslim Bitcoin madencilik tesisini 25,8 milyon dolar nakit ödeme karşılığında satın aldığını duyurdu.

CleanSpark'tan yapılan açıklamaya göre satın alma süreci kısa süre içinde tamamlanacak. Tesislerde, son teknoloji ürünü S21 Pro model madencilerin devreye girmesiyle birlikte toplam hashrate kapasitesinin saniyede 3,7 exahash'e (EH/s) çıkması öngörülüyor. Bu hamle, şirketin yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 20 EH/s hashrate değerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

Şirketin CEO'su Zach Bradford, gerçekleştirilen yatırımın yerel şehirlerdeki enerji dağıtım dengesine katkı sağlamanın yanı sıra, CleanSpark'ın büyüme hedeflerine ulaşması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Bradford, "Satın aldığımız bu tesislerin şirketimizin Bitcoin madencilik stratejisine entegrasyonu, hepimiz için heyecan verici bir gelişme. Bu adım, verimli ve sürdürülebilir büyüme taahhüdümüzü pekiştiriyor." diye konuştu.

Bünyesine katılan tesislerin kapasiteleri 8 megawatt (MW) ila 15 MW arasında değişirken, toplam kapasite 60 MW'a ulaşıyor. CleanSpark'ın halihazırda Georgia'da işlettiği ve sahip olduğu altyapının toplam gücü ise yaklaşık 300 MW düzeyinde bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz ay Wyoming eyaletinde de 75 MW kapasiteli iki adet Bitcoin madencilik tesisini bünyesine katmıştı.

CleanSpark, Bitcoin ağındaki son yarılanma sonrası ilk tam operasyonel ayı olan mayıs ayında 417 Bitcoin üretti. 31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam 6.154 Bitcoin'e sahip olduğu belirtildi. Son verilere göre CleanSpark hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 77 değer kazanarak, aynı dönemde yüzde 47,5 yükselen Bitcoin'in performansını geride bıraktı.