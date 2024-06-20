Consensys SEC ile olan hukuk mücadelesine devam edecek

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ABD'nin önde gelen Blockchain şirketi Consensys, SEC ile olan hukuki mücadelesini devam ettirme kararı aldı. Ethereum 2.0 soruşturmasının kapatılmasına rağmen, şirketin kurucusu Joseph Lubin daha fazla yasal netlik peşinde olduğunu açıkladı.

SEC Kararı Sonrası Consensys'ten Kararlı Adımlar

Blockchain teknolojileri alanında faaliyet gösteren Consensys Software Inc., Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile sürdürdüğü hukuki mücadelesinde ısrarcı olduğunu bildirdi. Şirketin kurucusu Joseph Lubin'e göre SEC'in Ethereum 2.0 hakkında yürüttüğü soruşturma sonlandırılmış durumda.

Konu hakkında açıklama yapan Lubin soruşturmanın sona ermesini memnuniyetle karşıladığını ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Consensys'in, kripto para sektöründe daha net bir hukuki çerçeve oluşturulması amacıyla davayı sürdüreceğini belirten Lubin, "ABD'deki bazı düzenleyici kurumların kripto paralara yönelik tutumlarında bir yumuşama gözlemliyoruz. Ulusal yatırımcı koruma politikalarının mevcut katı yaklaşımlardan daha ileri seviyede yöntemlere evrilmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Consensys tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada, SEC'in soruşturmayı sonlandırma kararı, kripto para sektörü adına kayda değer bir başarı olarak nitelendirildi. Açıklamada, bu kararın Ethereum'un (Ether) bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacağına ve dolayısıyla böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmayacaklarına işaret ettiği vurgulandı.

Consensys'nin Nisan ayında SEC'e karşı açtığı davanın temelinde, SEC'in Ethereum'u bir finansal menkul kıymet olarak sınıflandırma girişimi yatıyor. Şirket, SEC İcra Direktörü Gurbir Grewal'ın 28 Mart 2023'te Ethereum 2.0 ile ilgili bir soruşturma başlatılmasını onayladığını ve bunun Ether işlemi gerçekleştiren kişi ve kurumların mercek altına alınması anlamına geldiğini iddia ediyor.