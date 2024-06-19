Ethereum 2.0 soruşturmasında önemli gelişme

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum 2.0 hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdığını duyurdu. Bu karar, Ethereum'un menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacağını gösteriyor.

Ethereum'un Menkul Kıymet Statüsü Netleşiyor

Ethereum Blockchain teknolojisinin önde gelen şirketlerinden Consensys Software Inc., bugün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) şirkete yönelik başlattığı Ethereum 2.0 soruşturmasını sonlandırdığını duyurdu. Bu gelişme, kripto para sektörü adına önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Consensys'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, "Ethereum, SEC engelini aştı." sözleriyle, SEC'in bundan böyle Ethereum token satışlarını bir menkul kıymet işlemi olarak değerlendirmeyeceği vurgulandı. Bu karar, şirketin 7 Haziran tarihinde SEC'e gönderdiği ve Mayıs ayındaki soruşturmanın kapatılmasını talep eden mektubun ardından alındı.

Şirket yetkilileri, SEC'in bu kararının yanı sıra, spot Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının da Ethereum tokenlarının bir emtia olduğu görüşünü desteklediğini belirtti. Consensys, dünyanın en popüler Ethereum cüzdanı MetaMask'ın geliştiricisi olarak da biliniyor.

Consensys, Nisan ayında SEC'e karşı bir dava açmış ve ajansın Ethereum'u finansal bir menkul kıymet olarak sınıflandırma girişimlerine itiraz etmişti. Şirket, SEC İcra Dairesi Direktörü Gurbir Grewal'ın 28 Mart 2023'te Ethereum 2.0'a yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve bu soruşturmanın Ethereum alım satımı yapan tüm tarafları kapsadığını ileri sürmüştü. Nisan ayında SEC'den alınan bir bildirim ise ajansın şirkete karşı yaptırım uygulama niyetinde olduğuna işaret ediyordu.

SEC Başkanı Gary Gensler, Ethereum'un yasal statüsüyle ilgili doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam, Ethereum'u bir emtia olarak tanımlamıştı.

Consensys, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer vererek, MetaMask Swaps ve Staking kullanıcı arayüzü yazılımlarının menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine dair resmi bir beyan elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.