Japonya'da yatırım yöneticileri kripto paralara yöneliyor - Son Dakika
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Japonya'da yatırım yöneticileri kripto paralara yöneliyor

Japonya\'da yatırım yöneticileri kripto paralara yöneliyor

Japonya'nın finans devi Nomura Holdings ve dijital varlık kolu Laser Digital'in yaptığı araştırmaya göre, yatırım yöneticilerinin yarısı önümüzdeki üç yıl içinde kripto paralara yatırım yapmayı düşünüyor. Araştırma, yatırımcıların kripto paraları portföy çeşitliliği sağlama ve enflasyon riskine karşı koruma aracı olarak gördüğünü ortaya koydu. Ankete katılanların dörtte biri, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerine olumlu yaklaştıklarını belirtti.

24.06.2024 17:37
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Japonya'nın finans devi Nomura Holdings ve dijital varlık kolu Laser Digital'in yaptığı araştırmaya göre, yatırım yöneticilerinin yarısı önümüzdeki üç yıl içinde kripto paralara yatırım yapmayı düşünüyor. Bu ilgi, kripto paraların portföy çeşitliliği sağlama ve enflasyon riskine karşı koruma potansiyeli nedeniyle artıyor.

Kripto Yatırımları Japonya'da Popülerlik Kazanıyor

Japonya'nın finans dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından Nomura Holdings ve dijital varlık kolu Laser Digital'in yayınladığı son araştırma, yatırım yöneticilerinin kripto para piyasalarına olan ilgisinin giderek arttığını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ve 500'ü aşkın yatırım yöneticisinin katıldığı ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. Katılımcıların yarısından fazlası, önümüzdeki üç yıl içerisinde kripto para varlıklarına yatırım yapmayı planladıklarını belirtti. Bu yatırımcıların yüzde 54'ü, kripto paraları portföy çeşitlendirmesi, enflasyona karşı koruma ve risk yönetimi aracı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Ankete katılan yöneticilerin yaklaşık dörtte biri, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerine olumlu yaklaştıklarını dile getirirken, yüzde 62'lik bir kesim bu dijital varlıkları portföylerinde çeşitlilik yaratmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Bu ilgi artışının arkasında, Japon hükümetinin attığı adımlar yatıyor. Şubat ayında yerel yatırım sınırlı ortaklıklarının kripto para alım ve saklama işlemlerine izin veren mevzuat değişikliği, sektörde heyecan yarattı. Nomura'dan yapılan açıklamada, Sınırlı Ortaklıklar Yasası'nda bu yıl içinde yeni bir güncelleme beklendiği de vurgulandı.

Araştırma sonuçları, kripto varlıklara yatırım yapan veya yapmayı düşünen katılımcıların, gelecekteki yatırımlar için yenilikçi finansal ürünlerin geliştirilmesini önemli bir faktör olarak gördüklerini ortaya koydu. Sonuçlara göre ayrıca ülkede borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, staking, kredi ve diğer finansal enstrümanlar, bu yenilikçi ürünler arasında ön plana çıkıyor.

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Son Dakika Kripto Japonya'da yatırım yöneticileri kripto paralara yöneliyor - Son Dakika

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