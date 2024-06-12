Kripto para borsasında güvenlik ihlali sonucunda kullanıcı bilgileri çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto para borsasında güvenlik ihlali sonucunda kullanıcı bilgileri çalındı

Kripto para borsasında güvenlik ihlali sonucunda kullanıcı bilgileri çalındı

Kripto para borsası OKX, kullanıcı bilgilerinin sahte yargı belgeleri kullanılarak çalındığını teyit etti. Saldırıyı gerçekleştiren hackerlar, kullanıcıların hesaplarına erişerek varlıklarını çaldı. Olayın yasal merciler tarafından soruşturulduğunu belirten OKX yetkilileri, daha fazla detay veremeyeceklerini ifade etti. Borsa, mağdur olan kullanıcıların tazmin edilmeye başlandığını ve bu sürecin devam edeceğini belirtti.

12.06.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası OKX, hackerların sahte yargı belgeleri kullanarak kullanıcı bilgilerini çaldığını teyit etti. Saldırı hakkında açıklama yapan OKX, yetkililerin konu hakkında çalıştığını dile getirdi.

OKX Hack Olayı Derinleşiyor

Kripto para borsası OKX, son dönemde yaşanan ve bir bilgisayar korsanının sahte "yargı belgeleri" kullanarak birkaç müşterinin kişisel bilgilerini ele geçirdiği bir siber saldırıyı doğruladı. Borsa yetkilileri, konunun yasal merciler tarafından soruşturulduğunu belirterek, detaylar hakkında şu an için daha fazla açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

Hafta sonu sosyal medya platformlarında gündeme gelen bu güvenlik ihlali, iki OKX kullanıcısının hesaplarının ele geçirilerek içlerindeki varlıkların çalındığı iddiaları üzerine su yüzüne çıktı. Blockchain güvenliği alanında faaliyet gösteren SlowMist firması, her iki vakada da benzer noktaları tespit etti. Firma, kullanıcıların Hong Kong'dan gönderilen risk uyarısı içeren kısa mesajlar aldıktan sonra hesaplarında yeni API anahtarlarının oluşturulduğunu saptadı.

Öte yandan, Web3 güvenlik topluluğu Dilation Effect, pazartesi günü yayımladığı bir raporda, saldırganların OKX platformundaki bir güvenlik açığını istismar ettiğini ileri sürdü. Bu açık, kullanıcıların belirli işlemlerden sonra devreye giren 24 saatlik para çekme kısıtlamasını bypass ederek, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (Google Authenticator veya SMS) devre dışı bırakmalarına olanak tanıyordu. Ancak OKX yetkilileri, yaptıkları incelemede bu iddiayı reddederek, olayın doğrulama yöntemleriyle herhangi bir ilgisi olmadığının altını çizdi.

OKX'in son güncellemesine göre, mağdur olan kullanıcılar zaten tazmin edilmeye başlandı ve bu süreç devam edecek.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto para borsasında güvenlik ihlali sonucunda kullanıcı bilgileri çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:05:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto para borsasında güvenlik ihlali sonucunda kullanıcı bilgileri çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement