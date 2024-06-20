MicroStrategy, 786 Milyon Dolar Karşılığında 11.931 Bitcoin Daha Satın Aldı - Son Dakika
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MicroStrategy, 786 Milyon Dolar Karşılığında 11.931 Bitcoin Daha Satın Aldı

MicroStrategy, 786 Milyon Dolar Karşılığında 11.931 Bitcoin Daha Satın Aldı

Yazılım şirketi MicroStrategy, 786 milyon dolarlık bir yatırım ile 11.931 Bitcoin daha satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 226.331'e çıkardı. Bu durum, şirketin piyasa değerini yaklaşık 15 milyar dolara taşıdı. Bu stratejik yatırım, MicroStrategy CEO'su Michael Saylor liderliğinde gerçekleştirildi. Yeni Bitcoin yatırımı, şirketin dönüştürülebilir tahvil ihracından elde ettiği fonlarla gerçekleştirildi.

20.06.2024 16:32
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MicroStrategy, kripto para piyasalarında büyük bir hamle yaparak 786 milyon dolar karşılığında 11.931 Bitcoin daha satın aldı. Bu yeni alım, şirketin toplam Bitcoin varlıklarını 226.331'e çıkararak, piyasa değerini yaklaşık 15 milyar dolara taşıdı. Michael Saylor liderliğindeki bu stratejik yatırım, diğer kurumsal yatırımcıların da dikkatini çekmeye devam ediyor.

MicroStrategy Bitcoin Yatırımlarını Genişletiyor

Nasdaq borsasında işlem gören yazılım şirketi MicroStrategy, kripto para birimi Bitcoin'e olan yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su Michael Saylor'ın liderliğinde gerçekleştirilen son alımla birlikte, MicroStrategy'nin elindeki toplam Bitcoin miktarı 226.331'e ulaştı. Bu miktar, günümüz piyasa koşullarında yaklaşık 15 milyar dolarlık bir değere denk geliyor.

MicroStrategy, 786 milyon dolarlık yeni Bitcoin yatırımını, 800 milyon dolara kadar çıkarılan dönüştürülebilir tahvil ihracından elde ettiği fonlarla gerçekleştirdi. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan tahvil arzı, yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 800 milyon dolara yükseltildi. Şirket, Mart ayında da benzer bir yöntemle 623 milyon dolar karşılığında 9.245 Bitcoin satın almıştı. Yapılan hesaplamalara göre, MicroStrategy'nin Bitcoin başına ortalama alım maliyeti 36.798 dolar olarak belirlendi.

MicroStrategy ve CEO'su Michael Saylor, 2020 yılından bu yana Bitcoin biriktirme stratejisini benimseyerek, kripto paraların kurumsal yatırımcılar için güvenilir bir rezerv varlık olarak kabul görmesi yönünde çaba sarf ediyor. Bu stratejinin bir sonucu olarak, şirketin hisse senetleri son dört yılda yaklaşık olarak on kat değer kazandı. Benzer bir yatırım yaklaşımını benimseyen Semler Scientific'in hisseleri de son dönemde yüzde 60 oranında yükseliş gösterdi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta başında yatırım şirketi Bernstein tarafından yapılan bir analizde, MicroStrategy hisselerinin hedef fiyatı 2.890 dolar olarak belirlendi ve şirketin performansına dair olumlu bir değerlendirme yapıldı. Bu gelişmelerin ardından, MicroStrategy'nin hisse senetleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2'lik bir artışla 1.507 dolar seviyesine ulaştı.

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Son Dakika Kripto MicroStrategy, 786 Milyon Dolar Karşılığında 11.931 Bitcoin Daha Satın Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MicroStrategy, 786 Milyon Dolar Karşılığında 11.931 Bitcoin Daha Satın Aldı - Son Dakika
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