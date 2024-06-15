Nijerya, Binance yöneticilerine yönelik vergi suçlamasında yeni adım attı - Son Dakika
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Nijerya, Binance yöneticilerine yönelik vergi suçlamasında yeni adım attı

Nijerya, Binance yöneticilerine yönelik vergi suçlamasında yeni adım attı

Nijerya hükümeti, Binance'in iki üst düzey yöneticisi hakkındaki vergi suçlamalarını düşürdü. Ancak, yöneticiler hakkındaki kara para aklama iddiaları devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, bu durumu memnuniyetle karşıladı. FIRS, Gambaryan ve Anjarwalla'ya yöneltilen vergi suçlamalarını resmen geri çektiğini duyurdu. Ancak, iki isim hakkındaki kara para aklama iddiaları halen geçerliliğini koruyor.

15.06.2024 11:30
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Nijerya hükümeti, Binance'in iki üst düzey yöneticisi hakkındaki vergi suçlamalarını kaldırdı ancak kara para aklama iddiaları devam ediyor. Şirket, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıklarken, yöneticilerin sağlık durumları ve hukuki süreçler uluslararası alanda endişe uyandırmaya devam ediyor.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Nijerya'daki iki üst düzey yöneticisi hakkındaki vergi kaçakçılığı suçlamalarının düşürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla isimli yöneticiler, bir süredir Nijerya Federal İç Gelir Servisi (FIRS) tarafından yürütülen soruşturmanın odağındaydı.

FIRS, bugün yaptığı açıklamada, Gambaryan ve Anjarwalla'ya yöneltilen vergi suçlamalarını resmen geri çektiğini duyurdu. Ancak, iki isim hakkındaki kara para aklama iddiaları halen geçerliliğini koruyor. Yöneticiler, bu yılın başlarında Binance'in Nijerya'daki yasadışı faaliyetlerden gelir elde ettiği şüphesiyle Abuja'da gözaltına alınmıştı. Haklarında 35 milyon dolarlık kara para aklama ve vergi kaçırma davası açılan Gambaryan ve Anjarwalla'dan Anjarwalla, Mart ayında gözaltından kaçmayı başarırken, Gambaryan ise halen tutuklu bulunuyor.

Binance sözcüsü, yaptığı açıklamada FIRS'a gösterdiği profesyonellik ve özenli yaklaşım için teşekkürlerini iletti. Bu gelişmenin, şirketin yaşanan sorunları hükümetle şeffaf ve iş birliği içinde çözme kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ABD Kongresi üyeleri geçtiğimiz hafta Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'e bir mektup göndererek, Gambaryan'ın Nijerya'daki gözaltı merkezinden serbest bırakılması için acil çağrıda bulundu. Mektupta, Gambaryan'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve hayati tehlike altında olduğu belirtildi.

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