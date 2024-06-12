PayPal kripto alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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PayPal kripto alanında büyümeye devam ediyor

PayPal kripto alanında büyümeye devam ediyor

Kripto para platformu MoonPay, PayPal ile iş birliğini genişleterek Avrupa ve İngiltere'deki kullanıcılara kripto para satın alma imkanı sunuyor. Bu entegrasyon, geçen ay ABD'de başlamıştı ve şimdi Avrupa pazarına da hizmet veriyor. MoonPay'in kurucusu ve CEO'su Ivan Soto-Wright, bu iş birliğinin, teknik detaylarla uğraşmak istemeyen kullanıcılara kripto para dünyasına giriş imkanı sağladığını belirtti.

12.06.2024 19:33
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MoonPay, PayPal ile iş birliğini genişleterek Avrupa ve İngiltere'deki kullanıcılara kripto para satın alma imkanı sunuyor. Geçen ay ABD'de başlayan bu entegrasyon, şimdi Avrupa pazarında da hizmete giriyor ve bu sayede kullanıcılara daha erişilebilir bir finansal teknoloji deneyimi vaat ediyor.

PayPal ve MoonPay Avrupa'da Kripto Para Alışverişini Kolaylaştırıyor

Kripto para sektöründe önemli bir oyuncu olan MoonPay, kısa bir süre yaptığı duyuru ile Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde ikamet eden kullanıcıların artık PayPal üzerinden kripto para satın alabileceğini açıkladı. Bu gelişme, şirketin geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde PayPal ile hayata geçirdiği benzer bir entegrasyonun devamı niteliğinde.

MoonPay'in kurucusu ve CEO'su Ivan Soto-Wright, yaptığı açıklamada bu yeni adımın dünya çapında kullanıcı tabanını genişleterek, daha sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedeflediğini vurguladı. Soto-Wright, "Bu iş birliği sayesinde, kripto para dünyasına girmek isteyen ancak teknik detaylarla uğraşmak istemeyen kullanıcılara benzersiz bir fırsat sunuyoruz." dedi.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD'li kullanıcılar geçtiğimiz ay itibariyle PayPal aracılığıyla 110'dan fazla kripto para birimini alıp satabiliyorlar ve bu entegrasyon tüm Amerikalı kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Birleşik Krallık ve Avrupa'daki kripto kullanıcıları da artık mevcut PayPal bakiyelerini, banka havalelerini veya banka kartlarını kullanarak kripto para satın alımı gerçekleştirebilecekler.

MoonPay ve PayPal ortaklığı, her iki şirket açısından da stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. PayPal'ın geniş ve sadık kullanıcı kitlesi, MoonPay'in yaş ortalaması 35 olan daha olgun bir müşteri tabanına ulaşmasına imkan tanıyor. Bu iş birliği, her iki şirketin de hızla büyüyen dijital ekonomi pazarındaki konumlarını sağlamlaştırmalarına yardımcı olacak.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden John Smith konu hakkında yaptığı açıklamada, "MoonPay ve PayPal'ın bu hamlesi, kripto paraların ana akım kullanıcılar tarafından benimsenmesi yolunda önemli bir adım. Bu tür iş birlikleri, sektörün daha da büyümesine ve olgunlaşmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto PayPal kripto alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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