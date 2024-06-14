Ripple ve SEC arasındaki davada yeni gelişme - Son Dakika
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Ripple ve SEC arasındaki davada yeni gelişme

Ripple ve SEC arasındaki davada yeni gelişme

Ripple Labs, SEC ile devam eden hukuk mücadelesinde, karşılaştıkları 2 milyar dolarlık ceza teklifine karşı Terraform Labs örneğini savunma aracı olarak öne sürdü. Şirket, kurumsal yatırımcılara XRP satışları nedeniyle önerilen bu cezanın orantısız olduğunu iddia etti. Ripple avukatları, Terraform Labs'a kesilen 4,47 milyon dolarlık cezayla kıyaslandığında bu miktarın fahiş olduğunu belirtti ve adil bir cezanın 10 milyon dolar civarında olması gerektiğini öne sürdü.

14.06.2024 09:16
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Ripple Labs, SEC ile devam eden hukuk mücadelesinde, karşılaştıkları ağır ceza teklifine karşı Terraform Labs örneğini savunma aracı olarak öne sürdü. Şirket, kurumsal yatırımcılara XRP satışları nedeniyle önerilen 2 milyar dolarlık cezanın orantısız olduğunu iddia etti.

Ripple ve SEC Arasındaki Cezai Mücadelede Yeni Boyut

Ripple Labs, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kendilerine karşı açılan ve birkaç yıldır devam eden davada, SEC'in talep ettiği astronomik ceza miktarına itiraz etti. Şirket avukatları, kısa bir süre önce mahkemeye sundukları ek yetki bildiriminde, Terraform Labs'a kesilen cezayı emsal göstererek, Ripple'a kesilen cezanın orantısız olduğunu savundu.

Ripple Labs, kurumsal yatırımcılara yaptığı XRP token satışları nedeniyle SEC tarafından 2 milyar dolarlık bir cezayla karşı karşıya. Ancak şirket avukatları, bu miktarın Terraform Labs'a kesilen 4,47 milyon dolarlık cezayla kıyaslandığında fahiş olduğunu belirtti. Avukatlar, adil bir cezanın 10 milyon dolar civarında olması gerektiğini öne sürdü.

Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon, nisan ayında görülen davada sivil dolandırıcılık suçundan hüküm giymişti. Ripple avukatları, "SEC, Terraform davasında brüt gelirlerin yalnızca yüzde 0,6 ila yüzde 1,8'i arasında değişen cezaları kabul etti. Ancak Ripple davasında, ortada bir dolandırıcılık suçlaması olmadığı ve kurumsal yatırımcıların kayda değer bir zarar görmediği halde, çok daha yüksek bir ceza talep ediyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

Ripple Labs ve SEC arasındaki hukuk mücadelesi 2020 yılında başlamıştı. SEC, Ripple'ın kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığını ve bundan 1,3 milyar dolar gelir elde ettiğini öne sürmüştü. Geçtiğimiz yıl New York'ta görülen davada Yargıç Analisa Torres, Ripple'ın "programatik" adı verilen bazı XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine hükmetmişti. Ancak doğrudan kurumsal yatırımcılara yapılan token satışlarının menkul kıymet kapsamına girdiğine karar verilmişti.

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Son Dakika Kripto Ripple ve SEC arasındaki davada yeni gelişme - Son Dakika

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