SEC başkanı Gary Gensler'den Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika
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Kripto

SEC başkanı Gary Gensler'den Ethereum ETF açıklaması

SEC başkanı Gary Gensler\'den Ethereum ETF açıklaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) onay süreçleri hakkında bilgi verdi. Gensler, onay sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve yaz aylarında tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Ancak, Senatör Bill Hagerty, SEC'in uygulamalarının ABD merkezli kripto şirketlerini yurtdışına yönlendirdiğini savunarak, kripto para endüstrisine yönelik düzenlemeler konusunda Gensler'i eleştirdi.

13.06.2024 22:01
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, spot Ethereum (Ether) borsa yatırım fonlarının (ETF) onay süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Senato Tahsisatlar Komitesi'nde konuşan Gensler, kayıt sürecinin sorunsuz ilerlediğini belirtti. Gensler Ethereum ETF onayının verilebileceği zamanı da açıkladı.

Gary Gensler, Eter ETF Onay Sürecini Değerlendirdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Senato Tahsisatlar Komitesi'nde gerçekleştirilen oturumda, spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) onay sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gensler, Senatör Bill Hagerty'nin sorusuna yanıt olarak, onayların yaz aylarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Gensler, bireysel ihraççıların kayıt süreci üzerinde çalıştığını ve sürecin sorunsuz ilerlediğini belirterek, "Onaylar yaz boyunca herhangi bir zamanda gerçekleşebilir." dedi. SEC'in 23 Mayıs'ta spot Ether ETF'lerin listelenmesini onaylamasının ardından, sektör uzmanları ETF işlemlerinin Temmuz veya Ağustos'ta başlamasını ve Kasım'dan önce aktif hale gelmesini öngörüyor.

Öte yandan, Senatör Hagerty, SEC Başkanı Gensler'i kripto para endüstrisine yönelik düzenlemeler konusunda eleştirdi. Hagerty, SEC'in uygulamalarının ABD merkezli kripto şirketlerini yurtdışına yönlendirdiğini savunarak, "Kural koymaya öncelik vermiyorsunuz, oysa bu sektör yapıcı düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. Bu yenilikçi bir alan ve ABD'nin liderlik etmesi gereken bir sektör." diye konuştu.

Hagerty, diğer ülkelerin kendi düzenleyici ekosistemlerini oluştururken, ABD'de SEC ve CFTC'nin engeller çıkardığını ve belirsizlik yarattığını vurguladı. Senatör, "Sonuç olarak, bu yenilikçi sektör giderek denizaşırı ülkelere yöneliyor. Bu, ABD'de görmek istemediğimiz bir durum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto SEC başkanı Gary Gensler'den Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika

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