SEC cephesinde önemli isim görevinden ayrıldı

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Dokuz yıllık bir sürecin ardından David Hirsch, SEC'in Kripto Varlık ve Siber Birim Başkanlığından ayrıldı. Hirsch, SEC içinde yürüttüğü karmaşık soruşturmalar ve projelerle dolu kariyerine LinkedIn üzerinden veda etti.

David Hirsch'in SEC Macerası Son Buldu

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) İcra Bölümü'nde yaklaşık dokuz yıldır Kripto Varlık ve Siber Birim Başkanı olarak görev yapan David Hirsch, kurumdan ayrıldığını açıkladı. Hirsch, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, SEC'teki kariyerinin Cuma günü itibariyle sona erdiğini belirtti.

Hirsch, SEC'teki ilk günlerinde Fort Worth Bölge Ofisi'nde avukat olarak çalışmaya başladığını ve o dönemde hayal dahi edemeyeceği kadar zorlu ve karmaşık davalarda görev aldığını ifade etti. Kripto Varlık ve Siber Birim'deki ekibinin başkanı olarak, liderlik ettiği ekibin gerçekleştirdiği tarihi nitelikteki çalışmalardan büyük bir gurur duyduğunu vurguladı.

Gelecek planları hakkında henüz detaylı bilgi vermeyen Hirsch, yakın zamanda bu konuda daha fazla açıklama yapacağını belirtti. SEC'e katılmadan önce New York Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nde hukuki danışmanlık yapan Hirsch'in ayrılığı, kurumda son dönemde yaşanan önemli değişikliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Son zamanlarda, özellikle yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, SEC'in kripto para birimleri alanındaki faaliyetleri ABD'de sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Kongre üyeleri, Ethereum tabanlı yatırım fonlarının (ETF) onaylanması için SEC'e yoğun baskı uygularken, SEC Başkanı Gary Gensler ise kripto para savunucuları tarafından eleştirilerin odağında bulunuyor.

Sekiz yıllık görevinin ardından SEC İcra Bölümü'nden ayrılan ve White & Case LLP hukuk firmasına ortak olarak katılan Ladan Stewart gibi üst düzey avukatların ardından, David Hirsch'in de kurumdan ayrılması, SEC'de yaşanan önemli kadro değişikliklerinin devam ettiğini gösteriyor. Hirsch'in yerine kimin atanacağı ve SEC'in kripto para birimleri konusundaki tutumunun nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.