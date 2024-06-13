Tayvan kripto endüstrisinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Tayvan kripto endüstrisinde yeni dönem başlıyor

Tayvan kripto endüstrisinde yeni dönem başlıyor

Tayvan hükümeti, kripto para piyasasını düzenlemek ve sektördeki gözetimi artırmak amacıyla bir endüstri derneği kurdu. Tayvan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Derneği adı verilen bu oluşum, yerel ve uluslararası kripto firmaları için düzenlemeler getirerek hem yatırımcıları hem de tüketicileri korumayı hedefliyor. Dernek, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için sınıflandırma ve derecelendirme yönetimini kapsayan öz denetleyici rehberler hazırlamayı hedefliyor.

13.06.2024 13:28
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Tayvan'da kripto para piyasasını düzenleyecek yeni bir endüstri derneği kuruldu, bu adım sektördeki gözetimi artırmayı amaçlıyor. Dernek, yerel ve uluslararası kripto firmaları için düzenlemeler getirerek hem yatırımcıları hem de tüketicileri korumayı hedefliyor.

Tayvan Kripto Piyasasını Düzenleme Yolunda

Tayvan, kripto para sektörünün düzenlenmesi konusunda önemli bir adım atarak, devlet öncülüğünde bir endüstri derneği kurdu. Tayvan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Derneği adı verilen bu oluşum, ülkedeki kripto para piyasasının düzenlenmesinde kilit bir rol oynayacak.

Derneğin başkanlık görevine BitoPro'nun kurucusu ve CEO'su Titan Cheng getirilirken, başkan yardımcılığı koltuğuna ise XREX'in kurucu ortağı Winston Hsiao oturdu. Aralarında 24 önemli kripto firmasının yer aldığı dernek, Tayvan hükümetinin kripto para birimleri üzerindeki denetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mali Denetim Komisyonu'nun (FSC) menkul kıymet firmaları bölümü direktörü Hsiho Huang, kripto sektörünün ekonomi ve toplum açısından önemini vurgulayarak, bu alandaki gelişmelere büyük önem verdiklerini belirtti. Huang, sağlıklı bir kripto para ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla kurulan derneğin, özdenetim kuralları oluşturma sorumluluğunu üstleneceğini ifade etti.

Derneğin ilk hedefi, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için sınıflandırma ve derecelendirme yönetimini kapsayan öz denetleyici rehberler hazırlamak olacak. Böylece hem hükümetin beklentileri karşılanacak hem de tüketicilerin hakları korunacak.

Tayvan'daki kripto para hizmet sağlayıcıları, FSC'nin Temmuz 2021'de yürürlüğe koyduğu kara para aklamayı önleme yasalarına uymakla yükümlü. Öte yandan, Adalet Bakanlığı geçtiğimiz ay, yurt içi ve yurt dışındaki kripto firmalarının kara para aklamayı önleme (AML) uyumlu kayıt işlemlerini zorunlu kılacak bir yasa değişikliği önerisinde bulundu. Ülke genelinde bu yasalara uymayanlara iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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Son Dakika Kripto Tayvan kripto endüstrisinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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