Teknoloji devinin kurucusundan Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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Kripto

Teknoloji devinin kurucusundan Bitcoin hamlesi

Teknoloji devinin kurucusundan Bitcoin hamlesi

Dünya devi teknoloji şirketi Dell Technologies'in CEO'su Michael Dell, kripto para birimi Bitcoin'e olan ilgisini bir tweet ile gösterdi. Bitcoin savunucusu Michael Saylor'ın bir gönderisini paylaşarak kripto para dünyasına olan merakını ortaya koyan Dell, bu alanda dikkatleri üzerine çekti. Dell'in 'Azlık, değer yaratır' mesajına Saylor 'Bitcoin, dijital bir azlıktır' yanıtını verdi ve Dell'in bu yanıtı paylaşmasıyla Bitcoin'e olan ilgisi dolaylı yoldan anlaşıldı.

22.06.2024 13:27
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Dell Technologies CEO'su Michael Dell, kripto para birimi Bitcoin'e olan desteğini bir tweet ile gösterdi. Dell, Bitcoin savunucusu Michael Saylor'ın bir gönderisini yeniden paylaşarak bu alana olan merakını ortaya koydu.

Michael Dell, Kripto Para Dünyasına Adım Atıyor

Teknoloji devi Dell'in CEO'su Michael Dell, son günlerde kripto para dünyasının gözdesi Bitcoin'e ilgi gösterdiğini ima eden paylaşımlarıyla dikkat çekti. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan şirketin patronu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla kripto para meraklılarının ilgisini üzerine topladı.

Olay, Dell'in "Azlık, değer yaratır" şeklindeki kısa ve öz mesajıyla başladı. Bu sözlere, Bitcoin savunucusu olarak tanınan MicroStrategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'dan yanıt gecikmedi. Saylor, "Bitcoin, dijital bir azlıktır" diyerek Dell'in sözlerini Bitcoin bağlamına oturttu. Dell ise bu yanıtı paylaşarak, konuya olan ilgisini dolaylı yoldan göstermiş oldu.

Ancak Dell'in Bitcoin konusundaki merakı bununla sınırlı kalmadı. Kısa süre sonra, çocukluğumuzun sevilen karakteri Kurabiye Canavarı'nın eğlenceli bir düzenlemesini paylaştı. Bu görselde, normalde kurabiye yiyen canavar, Bitcoin'leri mideye indirirken resmedilmişti. Bu paylaşım, Dell'in kripto para dünyasına olan ilgisinin şaka yollu bir ifadesi olarak yorumlandı.

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Son Dakika Kripto Teknoloji devinin kurucusundan Bitcoin hamlesi - Son Dakika

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