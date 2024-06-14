Tesla hissedarları, Elon Musk ve şirket yönetimini mahkemeye verdi. - Son Dakika
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Tesla hissedarları, Elon Musk ve şirket yönetimini mahkemeye verdi.

Tesla hissedarları, Elon Musk ve şirket yönetimini mahkemeye verdi.

Tesla hissedarları, CEO Elon Musk ve şirket yönetimini mahkemeye verdi. İddialara göre Musk, Tesla'nın yapay zeka kaynaklarını ve yetenekli personelini kendi girişimi olan xAI'ye aktardı. Bu durumun Tesla'nın rekabet gücüne zarar verdiği düşünülüyor. Musk'ın büyük miktardaki ödeme paketinin iptalinin oylandığı gün dava kaydedildi. Hissedarlar, Musk ve yönetim kurulunun bu eylemleriyle Tesla ve hissedarlarının çıkarlarına ihanet ettiğini savunuyor ve zararlarının tazminini talep ediyor.

14.06.2024 12:44
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Tesla hissedarları, Elon Musk ve şirket yönetimini, kaynak ve yetenekleri şirket dışı yapay zeka girişimi xAI'ye yönlendirdiği iddiasıyla mahkemeye taşıdı. Bu hamle, şirketin iç yapısında ve piyasadaki konumunda belirsizliklere yol açarken, hissedarlar yatırımlarının korunması adına hukuki yollara başvurdu.

Tesla Kaynakları Tartışma Konusu Oldu

Tesla hissedarları, şirketin CEO'su Elon Musk ve yönetim kuruluna karşı Delaware mahkemesinde bir dava başlattı. Davacılar, Musk'ın Tesla'nın değerli yapay zeka kaynaklarını ve yetenekli personelini kendi girişimi olan xAI'ye aktardığını iddia ediyor. Hissedarlar bu durumun Tesla'nın rekabet gücüne zarar verdiği öne sürülüyor.

Dava, Musk'ın büyük miktardaki ödeme paketinin iptalinin oylandığı gün kaydedildi. İddialara göre Musk, Tesla'nın yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerine ait bilgileri kullanarak xAI için fon topladı ve bu süreçte şirketten önemli isimleri transfer etti. Özellikle, Tesla'nın bilgisayarla görme ekibi lideri Ethan Knight'ın Mart 2024'te xAI'ye geçişi dikkat çekiyor.

Hissedarlar ayrıca, Musk'ın Tesla için hayati önem taşıyan Nvidia GPU'larını xAI ve X şirketine yönlendirdiğini ve bu GPU'ların Tesla için gerekli olmadığını söylediği bir dönemi işaret ediyor. Davacılar, Musk ve yönetim kurulunun bu eylemleriyle Tesla ve hissedarlarının çıkarlarına ihanet ettiğini savunuyor ve zararlarının tazminini talep ediyor.

Tesla hisseleri yıl içinde değer kaybetmesine rağmen, davanın açıldığı tarihte hafif bir artış gösterdi. Musk'ın Tesla'daki oy gücünün azalması nedeniyle xAI üzerinde daha fazla kontrol arayışında olduğu ve Tesla dışında yapay zeka ürünleri geliştirme niyetini açıkladığı biliniyor. Hissedarlar, bu durumun Musk'ın Tesla planlarından vazgeçip xAI'yi kurmasına yol açtığını ileri sürüyor.

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