Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı - Son Dakika
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Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı

03.08.2022 20:27

- Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'gezgin öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın, Şemdinli bölgesinde santur çalarak tarihi mekanlara dikkat çekti.

- Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'gezgin öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın, Şemdinli bölgesinde santur çalarak tarihi mekanlara dikkat çekti.

Öğretmen Ümit Bartın, Şemdinli bölgesinde bulunan tarihi mekanları tanıtmak ve dikkatleri buralara çekmek için santur çaldı. Şemdinli'nin tarihi yerlerine dikkat çekmek için santur çaldığı ifade eden Ümit Bartın, "Hakkari bölgesindeki köyleri gezerek kayda değer güzel manzaraların tanıtımını yapıyorum. Bu sefer de İran ve Hindistan'da çok kullanılan çalgı aleti santuru çalarak Şemdinli bölgesinde insanımızla buluşturmaya karar verdim. Şemdinli aynı zamanda tarihi yapılarla çok güzel bir geçmişe sahip. Burada Nehri köyünde bulunan Kayme Sarayı'nda ve yine Şemdinli'nin Bağlar bölgesindeki tarihi Taş Köprü'de küçük konserler düzenledim. Santur sesini ilk defa duyan insanımız mutlu oldular. Santur sesini dikkatle dinleyerek bazen çaldığımız şarkılara eşlik ettiler. Bu güzel uyum beni de çok mutlu etti. Asıl amacım insanların dikkatini buraya çekmekti" dedi.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Bartın, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı - Son Dakika

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