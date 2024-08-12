Kültür Sanat

10 farklı ülkenin dansçıları tahta arabalar ile yarıştı

RİZE - Rize'de 13.'sü düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali için 10 farklı ülkeden gelen dansçılar tahta arabalar ile yarıştılar.

Rize'nin Ardeşen İlçesine bağlı Işıklı KöyüKonaktepe mahallesinde bu yıl 13. kez düzenlenen düzenlenen festival çerçevesinde 10 ülke tahta araba yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Formulaz Tahta Araba Yarışması'na, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 20 kişi yarıştı. Eleme usulü ile yapılan yarışlarda ilk iki turda 5'erli şekilde yarışan 10 kişiden 4'ü finalde boy gösterdi. Tahta araba yarışlarında ise, kadınlar ve erkekler kategorisinde Adigeya birinci oldu.

"Cidden çok keyifliydi"

Yarışmaların kendileri için keyifli geçtiğini belirten Ceren Köseoğlu, "Çok keyifliydi. Ben Türkiye adına Ankara'dan katıldım. Daha önce hiç birinci olmadım. Katılmamıştım ama cidden çok keyifliydi. Bana iki kere çarptılar. Normalde ilk önce ben çıkmıştım. Bana iki kez çarpınca arabam ters döndü. Eskiden böyle bir arabaya binmiştim. Ama bu kadar profesyoneline ilk kez bindim. Biz elle yapıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Yarış heyecanlı ve güzel geçti"

Yarışmaya katılan İran Türklerinden Aylin Mortazavi, yarışmanın kendisi için heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Çok güzeldi. Çok heyecan verici bir yarıştı. Geçen sene de katılmıştım. O yıl bilmiyordum. Geçmiş yılda ilk yerde takılmıştım. Bu yıl sonuna kadar gelmeyi çalıştım ve başardım. Yarış heyecanlı ve güzel geçti" şeklinde konuştu.

"Hem coğrafyasını hem de kültürünü tanıtarak katkı sağlamak istiyorduk"

Bu tür yarışmalar ile Rize'nin kültürünü de tanıttıklarını ifade eden Festival organizatörlerinden Hakan Güven, "Bu etkinlik 13. Tulum ve Kemence festivalimizin etkinliği. Etkinliğimiz 13 yıldır devam ediyor ve uluslararası düzeyde 600'e yakın halk topluluğu ekibi getirdik. 12 ülkeyi misafir ediyoruz. Belli günlerde gösterilerini yaptılar. Belli günlerde de eğlenmek hem de bu yörenin kültünü onlara tanıtmak amacımızdı. Hem coğrafyasını hem de kültürünü tanıtarak katkı sağlamak istiyorduk. Hedefimiz de zaten bundan ibaret. Bugün tahta araba yarışları yapıldı. Bu bölgede çocukluk dönemlerinde yapılan oyunları yarış seviyesinde, eğlenceli ortamda, güzel bir ortamda yaptık. Konaktepe mahallesinde gerçekleştirdik" dedi.