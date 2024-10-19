12. Antakya Film Festivali Başladı

Kültür Sanat

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" başladı.

Festivalin açılışında, Koç Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara, Japonya Büyükelçiliğinin katkısıyla Japon anime filmleri "Ruhların Kaçışı" ve "Mayoiga Burnu" izletildi.

Ansam Kültür Derneği ve Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hataylıların sanatla iyileşeceğini söyledi.

Festivallerin 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından daha anlamlı hale geldiğini belirten Oflazoğlu, "Bu yıl 35-40 ülkeden gelen filmlerin seçkisini izleyeceğiz. Uzun metraj filmler, kurmaca, kısa, animasyon ve deneysel seçkilerimiz ve belgesellerimiz de var. Yaklaşık 70'e yakın filmimiz var." dedi.

Konteyner kentte film izleyen çocuklardan Eylül Güllü (10) de güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Depremzede Gülsima Ülgey (11), animasyon filmleri izleyerek çok eğlendiklerini söyledi.

Festival sürecinde gösterime girecek olan filmler, Koç Konteyner Kenti'ndeki etkinlik alanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

12. Antakya Uluslararası Film Festivali 24 Ekim'e kadar sürecek.