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135 yıllık kahve kültürü tarihi handa yaşatılıyor

Dünyada telvesi batmayan tek kahve 600 yıllık handa pişiriliyor

BURSA - 1890'lı yıllarda Erzurum'a uğrayan kervanların vazgeçilmez içeceği isli kahve kültürü, Bursa'daki tarihi Fidan Han'da devam ettiriliyor. Cezve yerine fincan içerisinde pişirilen kahvenin lezzeti, yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor.

Bursa'da 600 yıllık tarihi Fidan Han'da bulunan dükkanında, 135 yıllık kahve kültürü devam ettiriliyor. İlk kez 1890'lı yıllarda yaşayan Esat Efendi tarafından Erzurum'a gelen kervanlara yapılan isli kahve, 12 farklı bitkinin karışımından elde ediliyor. Dünyada telvesi batmayan tek kahve olma özelliğine de sahip isli kahve, ismini ateş üzerindeki fincanda oluşan isten alıyor. Günümüzde Bursa'nın bir markası haline gelen isli kahve, tarihi hanlar bölgesindeki Fidan Han içerisinde pişiriliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan isli kahve son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor.

135 yıllık kahve kültürü

İsli kahve'nin 1890'lı yıllarda ilk kez dedesi Esat Efendi tarafından pişirildiğini söyleyen Baycan Budak, "İsli kahve dedemiz Esat Efendi'nin 1890'lı yıllarda Erzurum'da, o zamanki deve kervanlarına yapmış olduğu közde kahvedir. İsli kahvenin ismi ise közün ateşinden çıkan dumanın fincanın etrafında oluşturduğu isten geliyor. 1930'lu yıllarda dedemizin vefatına kadar isli kahve Erzurum'da yapılmaya devam etmiş. Daha sonra ardan geçen uzun yılların ardından Osmanlı Devleti'nin kadim şehri Bursa'daki tarihi Fidan Han'da bu geleneği sürdürmek istedik. 135 yıllık geçmişi olan isli kahve kültürünü 15 yıldır burada yaşatıyoruz. Telvesi batmayan dünyadaki tek kahvedir" şeklinde konuştu.

12 çiçek özünden oluşuyor, telvesi batmıyor

İsli kahvenin ününün Türkiye sınırlarını aşarak dünyada tanınır hale geldiğini ifade eden Budak, "Biz kahvemizi fincanda pişiriyoruz. İçeriğinde 12 çiçek özü var. Bu karışımlardan dolayı telvesi asla batmıyor. İçenler de hem telvesini hem de suyunu aynı anda içtikleri için ayrı bir keyif alıyorlar. Bu kahvemizin ünü hem yurt içinde hem de yurt dışında çok yayıldı. Hatta yerli ve yabancı turistler de gelmeye başladılar. Özellikle büyükşehirlerimizden inanılmaz bir yoğunluk var. Özel bir kahve olmasıyla beraber adeta Bursa'nın bir markası haline geldi" diye konuştu.

Marka tescili alındı, orijinali Bursa'da

Sahte kahvelerin önüne geçmek için tedbir aldıklarını dile getiren Budak, "Marka tescilini de aldık. Marka tanınmaya başladığı zaman sahte kahvelerin önüne geçmek için ismini tescilledik. Aynı fincanda başka kahve yapmaya çalışanlar da var. Bizim kahvemizi tabii ki tutturamadılar. Orijinal isli kahveyi içmek isteyenler Bursa'da tarihi Fidan Han'a gelebilirler" dedi.