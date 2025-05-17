14. Yüzyıl Kur'an'ı Restore Edildi

Karadağ İslam Birliği tarafından restore edilmesi ve dijital ortama aktarılması için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına (TÜYEK) getirilen Memlükler dönemine ait el yazma Kur'an-ı Kerim'in onarım süreci tamamlandı.

Yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihlenen Mushaf, TÜYEK'in Süleymaniye'deki merkezinde TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz tarafından Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Kanaqi'ye teslim edildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kanaqi, Kur'an'ın Karadağ'ın Pljevlja (Taşlıca) şehrinde 16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Hüseyin Paşa Camisi'ne insanlar okusun diye hediye edildiğini söyledi.

"Türkiye'de daha sofistike bir müdahale olacağına inandık"

Kanaqi, aradan geçen zamana karşı Mushaf'ın restore edilecek yanlarının ortaya çıktığına işaret ederek, "Bizi sevindiren durumlardan birisi, Kur'an bugüne kadar orijinal haliyle olduğu gibi korunmuştur ancak belli tamirlerden geçmesi gerekiyordu. Karadağ'da belli müdahalelerde bulunuldu ancak Türkiye'de daha sofistike bir müdahale olacağına inandık." dedi.

Kur'an'ın dijital ortama aktarılması ve daha sonra tıpkı basımının yapılması adına Mushaf'ı TÜYEK'e getirdiklerini aktaran Kanaqi, "Bu Kur'an, Karadağ İslam Birliğinin, özellikle de Pljevlja'daki cemaatin gurur duyduğu bir Kur'an çünkü yüzyıllar geçtikten sonra siyasi, iktisadi, savaşlara rağmen bu Kur'an korunmuştur." diye konuştu.

Behlül Kanaqi, Mushaf'ın restore edilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a ve TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz'a teşekkür ederek, " Rami Kütüphanesi'ndeki Şifahane'de bulunan tüm arkadaşların emeğiyle restore edilmiş, dikişleri, kapağı yapılmış halde Kur'an'ı teslim aldım. Hem de Mushaf dijital ortama aktarıldı. Ümitliyiz, inşallah Kur'an'ın tıpkı basımının yapılması adına da bize yardımcı olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Kur'an'ı Kerim'in Memlükler dönemi Mushaf'larından birisi olduğu tespit edildi"

Coşkun Yılmaz da Oktay ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'a Karadağ İslam Birliği ziyareti sırasında bu Kur'an-ı Kerim'in gösterildiğini ve dijitale aktarılması için talepte bulunulduğunu aktararak, "Kur'an buraya geldiğinde baktık ki birçok onarım görmüş ama kötü bir onarımdı." dedi.

Kur'an'ın cildinden ve kağıdından tarihini tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"TÜYEK restoratörleri çok ciddi emek vererek Kur'an'ın kağıdını, cildini, yazısını onardı. Bakımını en güzel şekilde yaptılar. Dijital taramasını da en üst düzeyde yapmış olduk. Fakat tamir esnasında Karadağ İslam Birliğini büyük sürpriz karşılamış oldu. Onlar bu Kur'an'ın daha yakın tarihte yazılmış olarak biliyorlardı. Herhangi bir yerinde ne zaman yazıldığına dair bilgi yoktu. Fakat bizim uzmanlarımız yaptığı incelemeyle bu Kur'an'ı Kerim'in 14. yüzyılda yazıldığını ve Memlükler dönemi Mushaf'larından birisi olduğunu tespit etti."

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin ise Mushaf'a dair, "Gerçekten Mushaf'ta gerek hattı gerek tezhibi açısından çok güzel ayrıntılar var. O dönemin özelliklerini yansıtan çok özel ve güzel bir Mushaf. Böyle bir Mushaf'ın yeniden hayat bulması adına TÜYEK'e çok teşekkür ediyorum. Karadağ'daki kardeşlerimize de böyle bir Mushaf'ın korunmasına katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu Mushaf, tıpkı basım şeklinde de basılır. Oradaki kardeşlerimize ulaştırılırsa, böyle bir orijinalin, Mushaf'ın Karadağ'da olduğunu herkes duymuş olur." değerlendirmesini yaptı.