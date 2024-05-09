18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali İlkokul Öğrencileri İçin Düzenleniyor

Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali'nin geliri, ilkokul öğrencileri için kullanılacak.

Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve BODER işbirliği ile organize edilen Miyase-Serdar Karlıova organizasyonu, 12 Mayıs Pazar saat 10.00'da Bodrum Gümbet Değirmenler mevkisinde yapılacak.

Gün boyu sürecek organizasyonda Çocuk Kulübü ile çocuk şarkıları, dansları, yüz boyama, palyaço, tahta bacak, Pamuk Prenses, Süpermen ve mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel sokak oyunları yarışmaları, kargıdan uçurtma yapımı, dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserleri, bisiklet ödülleri gibi birçok etkinlik olacak.

Festivalde şarkıcı Seyyal Taner de konser verecek.

Etkinlikten elde edilen gelirin, Turgutreis Zeyyad Mandalinci İlköğretim Okuluna aktarılacağı ifade edildi.