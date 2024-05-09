18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali İlkokul Öğrencileri İçin Düzenleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali İlkokul Öğrencileri İçin Düzenleniyor

18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali İlkokul Öğrencileri İçin Düzenleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek olan 18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali, ilkokul öğrencileri için düzenleniyor. Festivalde çocuk kulübü, çocuk şarkıları, dansları, yüz boyama, palyaço gibi etkinliklerin yanı sıra geleneksel sokak oyunları yarışmaları, uçurtma yapımı, dans gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik yer alacak. Festivalden elde edilen gelir ise Turgutreis Zeyyad Mandalinci İlköğretim Okulu'na aktarılacak.

09.05.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali'nin geliri, ilkokul öğrencileri için kullanılacak.

Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve BODER işbirliği ile organize edilen Miyase-Serdar Karlıova organizasyonu, 12 Mayıs Pazar saat 10.00'da Bodrum Gümbet Değirmenler mevkisinde yapılacak.

Gün boyu sürecek organizasyonda Çocuk Kulübü ile çocuk şarkıları, dansları, yüz boyama, palyaço, tahta bacak, Pamuk Prenses, Süpermen ve mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel sokak oyunları yarışmaları, kargıdan uçurtma yapımı, dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserleri, bisiklet ödülleri gibi birçok etkinlik olacak.

Festivalde şarkıcı Seyyal Taner de konser verecek.

Etkinlikten elde edilen gelirin, Turgutreis Zeyyad Mandalinci İlköğretim Okuluna aktarılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali İlkokul Öğrencileri İçin Düzenleniyor - Son Dakika

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