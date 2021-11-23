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1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı - Son Dakika

1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı

23.11.2021 16:37

1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı Karadeniz'in Zeugması'nda kazı çalışmaları yeni buluşlara imza atıyor Hadrianaupolis Antik Kenti Kazı Başkanı Ersin Çelikbaş: "Roma İmparatorluğu burada bir askeri üs kurmuş" M.Ö.

1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı

Karadeniz'in Zeugması'nda kazı çalışmaları yeni buluşlara imza atıyor

Hadrianaupolis Antik Kenti Kazı Başkanı Ersin Çelikbaş:

"Roma İmparatorluğu burada bir askeri üs kurmuş"

KARABÜK - M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti çalışmalarında Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, kazı çalışmalarında ortaya çıkan 1800 yıllık demir maske ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Roma İmparatorluğu'nun askeri üssünün varlığını ortaya çıkardığını söyledi.

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. 2003'te başlatılan kazı çalışmalarına başlanılan antik kentte at, boğa, fil, panter, geyik, tavus kuşu gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaikler ve 12 kilometrekare alanı içine alan bölgede de iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar yer alıyor. Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında devam eden kazılarda yeni eserler ortaya çıktı. Kare planlı yapı bölgesinde yapılan kazıda ekipler Roma süvarilerinin yüzlerini korumak için kullandığı 1800 yıllık demir maske ve çeşitli eserler buldu.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 2021 yılındaki kazılara 6 aydır devam ettiklerini belirterek, "6 ay süresince kare planlı olarak adlandırdığımız yapının kazısına da devam ettik. Kare planlı yapının fonksiyonunu tam olarak belirleyemesek de bazı tahminleri yürütecek veriler elde ettik. Bunlar kare planlı yapının askeriye ile ilgili bir yapı olduğunu işaret ediyor. Bu kazılar esnasında küçük buluntular da ortaya çıktı. Bulduğumuz Demir maske Roma süvarilerinin yüzlerini korumaya yönelik taktığı bir aksesuar. Bunun önemini günümüzden 1800 yıl öncesine ait." dedi.

"Hadrianaupolis'in Roma'nın önemli bir savunma kenti"

Kazı çalışmalarında buldukları eserlerin de yeni keşifleri ortaya çıkarttığını da kaydeden Çelikbaş, "Batı Karadeniz'in bu iç coğrafyasında romanın askeri varlığı bilinmiyordu. Bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarla büyük ihtimalle Roma İmparatorluğu burada bir askeri üs kurmuş. Burada askeri üs kurmasındaki en büyük sebep ise doğudan ve Karadeniz'den gelecek olan her türlü tehlikeyi önleyecek bir ön savunma alanı elde etmek. Dolayısıyla Hadrianaupolis'in Roma'nın önemli bir savunma kentlerinden de birisi olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kazı alanında çeşitli buluntulara da ulaşıldığını aktaran Çelikbaş, "Kare planlı yapının içerisinden 2. yüzyıldan 5. Yüzyıla kadar uzanan bir süreçte kullanılmış çeşitli küçük buluntularda ortaya çıktı. Şuanda kazılarımız devam ediyor. Dolayısıyla bu yapı ile ilgili çok net konuşmamız mümkün değil. Kazısı tamamlandıktan sonra daha net bilgiler elde edeceğiz. Sur kazılarımız da devam ediyor. Hadrianapolis'in Roma İmparatorluk dönemine ait bu askeri bölgesinin kazısını artık bundan sonraki süreçte her gün kazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı
1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı
1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı
1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı

Batı Karadeniz, Karadeniz, Karabük, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1800 yıllık demir maske Batı Karadeniz'de Roma döneminin ilk askeri üssünü ortaya çıkarttı - Son Dakika
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