1850-1917 dönemi Küdüs'ü siyah- beyaz fotoğraflarda

"Osmanlı-Türk Dönemi Kudüs" etkinlikleri Başkentte başladı

ANKARA - Osmanlı-Türk Dönemi Kudüs başlığını taşıyan 1850-1917 dönemine ait 67 yıllık sürece dair siyah-beyaz fotoğraftan oluşan sergi Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Ankara Milli Kütüphane'de "Osmanlı-Türk Döneminde Kudüs" başlığıyla düzenlenen etkinlik dizisi, açılış töreniyle başladı. Etkinlik kapsamında Osmanlı Devleti'nin, Kudüs'teki son 70 yılını yansıtan fotoğraf sergisi, Cumhuriyet döneminde Kudüs ve Filistin üzerine yayınlardan oluşan bir kitap sergisi ve Kudüs'teki Osmanlı öncesi Türk varlığından başlayarak Osmanlı dönemi Kudüs'teki idari yapılanmadan sanat ve mimariye, vakıflardan ve sosyal yaşama, dini hayata ve edebiyata kadar pek çok konunun işlenecek olan konferans dizisi, 5 gün boyunca Milli Kütüphane'de ilgilileriyle buluşacak.

1850-1917 dönemine ait 67 yıllık sürece dair siyah-beyaz fotoğraftan oluşan sergi, Ekonomik İş birliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kudüs Başkonsolosu Hüseyin Avni Bıçaklı'nın bin 200 fotoğraflık arşivinden seçilerek bir araya getirildi. Osmanlı-Türk Dönemi Kudüs başlığını taşıyan sergideki fotoğrafları, 2000-2005 yıllarında Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapan Hüseyin Avni Bıçaklı'nın kişisel çabalarıyla toplamış. Açılış töreninde konuşan Bıçaklı, fotoğrafları bir araya getirme hikayesini konuklarla paylaştı.

Sergi, Türkiye'de ilk defa açılıyor

Söz konusu arşivdeki fotoğrafların çeşitli temaları içinde barındırması ve yakın tarihe yeni bir perspektif sunması Bıçaklı'yı arşiv üzerinde yoğun çalışmalara sevk etti ve böylece hepsi yurt dışında olmak üzere 25 farklı temada 32 sergi açıldı. Türkiye'de ilk defa Milli Kütüphane'de açılan sergideki fotoğraflar çeşitli temalarda seçilen 70 fotoğrafla Türklerin hakimiyetindeki Kudüs'e dair yakın tarihe ışık tutuyor.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı etkinliğe ve Kudüs'teki mevcut duruma değindi. Kudüs'ün Türkiye için önemini belirten Yazgı, "Kudüs bizim mukaddes şehrimiz, Osmanlı döneminde burası gerçek anlamda huzurun, sevginin, hoşgörünün her türlü kültür sanat hayatının çok özel örneklerinin yaşandığı çok güzel bir şehir. Bu şehirde şu anda o dönemleri hatırlamak mümkün değil. Şu anda aynı topraklarda kalplerimizi derinden sarsan birçok olayı izliyoruz. Kalplerimizi birkaç gündür şehit haberleriyle yaralıyoruz. Bu güzel vatan yarınlarında var olsun diye yarınlarından vazgeçen Mehmetçiklerden, yiğitlerimizden bahsediyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek ve Ankara Hacı BayramVeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Eroğlu Memiş katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kudüs Üniversitesi Vakfı ve Krom Sanat iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler 25-29 Aralık arasında Ankara, Milli Kütüphane'de ziyaretçilere açık olacak.