20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Yalova Kuzey Kafkas Derneği tarafından düzenlenen 20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye'den Kafkas Dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti dans grupları da korteje katıldı. Yüzlerce dansçının yer aldığı festivalde, ekipler Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mini açık hava tiyatrosunda gösteriler sergiledi. Festival, 13 Temmuz Cumartesi günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek galayla sona erecek.

11.07.2024 21:52
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20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

YALOVA - Yalova Kuzey Kafkas Derneği tarafından düzenlenen 20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki korteje Türkiye'den Kafkas Dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti dans grupları katıldı. Yüzlerce dansçının katıldığı festival çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından ekipler Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mini açık hava tiyatrosunda gösteriler gerçekleştirdi.

Festival 13 Temmuz Cumartesi günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek galayla sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika

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