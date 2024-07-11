20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
YALOVA - Yalova Kuzey Kafkas Derneği tarafından düzenlenen 20. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Gazipaşa Caddesi'ndeki korteje Türkiye'den Kafkas Dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti dans grupları katıldı. Yüzlerce dansçının katıldığı festival çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından ekipler Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mini açık hava tiyatrosunda gösteriler gerçekleştirdi.
Festival 13 Temmuz Cumartesi günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek galayla sona erecek.
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