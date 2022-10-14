200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti

14.10.2022 13:12

Sivas'ın Divriği ilçesinde, kayalıkların üzerine inşa edilen "cam seyir terası"nı yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, kayalıkların üzerine inşa edilen "cam seyir terası"nı yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının iş birliğinde, Divriği ERMADEN başta olmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla Çaltı Çayı, tarihi Divriği ve Kesdoğan kaleleri ile ilçe merkezine hakim tepede inşa edilen yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki seyir terası adrenalin tutkunlarını ve ziyaretçilerini ağırlıyor.

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, AA muhabirine, terasın geçen yıl ağustosta hizmete açıldığını hatırlattı.

Cam seyir terasının hizmete girdiği günden itibaren ziyaretçi akınına uğradığını belirten Papaker, "İlçeden, ülke genelinden ve yabancı ülkelerden ziyarete gelen misafirlerin ilk ziyaret ettiği yerlerden birisi. Aynı zamanda ilçemize katma değer üreten, ilçemizin turizm potansiyelini yükselten yerlerden." diye konuştu.

Papaker, cam seyir terasın üzerinde muhteşem bir atmosfer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terasa çıkıldığı zaman hemen karşımızda Kesdoğan Kalesi'ni, onun karşısında Divriği Kalesi'ni görüyoruz. Bir şehrin içinde iki kalenin olduğu ender yerlerden biri de Divriği ilçemiz. Hemen aşağısında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı ve ilçenin tamamını bu bölgeden görebilmekteyiz. Yine baktığımızda Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli katkıları olan Hüseyin Gazi'nin türbesini görmekteyiz. Terasın alt kısmından geçen Çaltı Çayı, Karasu Nehri ile birleşerek Fırat'ın en büyük kollarından bir tanesini oluşturuyor. Bu da ziyarete gelenlere son derece güzel bir görsellik sağlıyor. Aynı zamanda yanından tren yolunun geçmesi gelen turistlere farklı bir görsellik sağlıyor."

"Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndan sonra görülebilecek en önemli alanlardan biri"

Su içmek için Çaltı Çayı'na sürüler halinde gelen dağ keçilerinin de terastan izlendiğini aktaran Papaker, "Misafirlerimiz yaban keçilerini buradan çıplak gözle görebiliyorlar." dedi.

Papaker, terasın açılmasının üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin ziyaretçiye ulaşıldığı bilgisini vererek, "Bunun daha da fazla olacağına inanıyoruz. Her geçen gün arayan, soran ve gelenlerin sayısı artıyor. Önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısı 30 hatta 40 binlere doğru hızlı şekilde ilerleyecek. Cam seyir terası, Divriği'yi ziyaret edeceklere hem turizm hem de ziyaret anlamında farklı bir alan oluşturdu. Teras, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndan sonra görülebilecek en önemli alanlarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Cam seyir terası ziyaretçileri ise heyecan dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Divriği, Sivas, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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