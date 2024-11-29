21'inci Ankara Kitap Fuarı Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

21'inci Ankara Kitap Fuarı Ziyaretçilere Açıldı

21\'inci Ankara Kitap Fuarı Ziyaretçilere Açıldı

Ankara'da 800'den fazla yazarın buluşacağı 21'inci Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Onur konuğu Kemal Sayar, fuarın önemine vurgu yaptı.

29.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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ANKARA'da 800'ü aşkın yazarın okurları ile buluşacağı 21'inci Ankara Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ankara'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da ziyarete açıldı. 800'ü aşkın yazarı, okurlarıyla bir araya getirecek olan fuarın bu seneki onur konuğu psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar olurken, fuarın uluslararası konuğu Azerbaycan Türkü yazar Nizami Jafarov, konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi. Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilerin ücretsiz olarak giriş yapabileceği 21'inci Ankara Kitap Fuarı, 10 gün boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

'KİTAP OKUMAK, İNSANIN KENDİSİNE MEYDAN OKUMASIDIR'

Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Ankara'nın bir kültür şehri olduğunu belirterek, "Ankara Kitap Fuarı'nda onur konuğu olmaktan onur duydum. Üniversite eğitimimi bu şehirde aldım. Dolayısıyla Anadolu'da kültürün kalbinin attığı şehirdir Ankara. Kitap okumak, insanın kendisine meydan okumasıdır. Bildiği ezberlerden kurtulmasıdır, dünyasını genişletmesidir. Bu fuarın Ankara'ya her sene güzellikler getirdiği gibi bu sene de zihinsel açılımlar, bir gönül şöleni, bir gönül ziyafeti, bir zihin ziyafeti getireceğine inanıyoruz. Her görüşten yayınevinin olduğu ve yüksek bir temsiliyetin olduğu, farklı düşüncelerden insanları bir araya getiren güzel bir ortam var" dedi.

'ANKARALILAR KİTAPLARA ÇOK DÜŞKÜN'

Fuarı ziyarete gelen Melike Erol, fuarı çok çeşitli bulduğunu belirterek, "Bazen büyük yayınevlerinin birkaç tanesi gelmiyor. Türkiye'nin başka yerlerindeki fuara denk geldiği için paylaşmak zorunda kalıyorlar. Şu anda bulunduğumuz fuar çok çeşitli. Hem yayınevi açısından hem de eserler ve yazarlar açısından çeşitli. Aynı zamanda imza günleri de düzenlendi. Yine sohbetler de düzenlendiği için çok verimli oluyor. Her sene 2-3 kere geliyorum. İlk günden son güne kadar okulların çoğu otobüslerle gelip gidiyorlar. Ankaralılar kitaplara çok düşkün bence" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 21'inci Ankara Kitap Fuarı Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika

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