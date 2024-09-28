21 Milyon Yıllık Fosil Ormanı Turizme Açılıyor

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 21 milyon yıllık ağaç fosillerinin bulunduğu Osmancalı Fosil Ormanı, bilimsel çalışmaların yanı sıra turizme de hizmet edecek.

Yuntdağı bölgesinde 21 milyon yıl önce aktif olan yanardağdan çıkan lavların sürüklediği ağaçların o dönem bölgede bulunan gölün tabanında birikmesi ve üzerinin tüfle kaplanması sonucu oluştuğu tahmin edilen yaklaşık 35 hektarlık Osmancalı Fosil Ormanı, Tarım ve Orman Bakanlığınca "tabiat anıtı" olarak tescillendi.

Tescillenen alanın yönetim planını hazırlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, fosil ormanının korunması ve alan düzenleme çalışmalarına da hız verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, AA muhabirine, yeni fosil ağaçların ortaya çıkarılması için üniversitelerle kazı çalışması yapacaklarını söyledi.

Kazıyla ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi ile çalışma başlattıklarını belirten Bayil, şu bilgileri verdi:

"Yerin altında birçok ağaç fosilinin olduğunu biliyoruz. Bu ağaçların bir kısmını ortaya çıkarıp doğaseverlerin, araştırmacıların hizmetine sunmak istiyoruz. Hem koruyup hem insanlığın hizmetine sunarak Manisa'nın turizmine değer katmak istiyoruz. Burası jeologlar, jeomorfologlar, coğrafya bilimleriyle ilgilenenler ve orman mühendisleri için açık bir laboratuvar olacak."

"Jeolojik bir miras"

Fosil ormanında şimdiye kadar ladin ve yalancı ceviz türlerinde iki ağaç tespit ettiklerini dile getiren Bayil, şöyle konuştu:

"Ama yeni kazılarda farklı türler çıkarsa onları da paylaşacağız. Korunaklı olarak tüm araştırmacılara açık olacak. Fosil ormanları genelde ya dik ya da yatık olabiliyor. Burası elimizdeki verilere göre ağaçları yatık vaziyette olan bir fosil ormanı. Bu, 20-21 milyon yıl önce oluşmuş bir jeolojik miras."

Bayil, alanı koruma çalışmaları kapsamında bölge halkının farkındalığının da çok önemli olduğunu ifade etti.

Alanın çevresinin tellerle kapatılacağını, bir ziyaretçi merkezi yapılacağını da kaydeden Bayil, "İnsanların gelip hem küçük sosyal ihtiyaçlarını giderebileceği hem burayla ilgili bilgileri alabileceği birkaç numuneyi de görebilecekleri bir ziyaretçi merkezi yapacağız." dedi.