Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nin açılış galası gerçekleştirildi.

Festivale üç yıl ara verildiğini hatırlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ilk başladığı yıllardan bugüne kadar hiç ara verilmeden yapılmış olsaydı, festivalin bugün 26'ncısının kutlanacağını ifade etti.

Rektör Adıgüzel: "Geleceğin yönetmenleri burada yetişecek"

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç'ın girişimleriyle festivalin yeniden hayata geçirildiğini belirten Rektör Adıgüzel "Barış Hocamız bunun devam ettirilmesinin Eskişehir için, Anadolu Üniversitesi için, sinema sektörü ve Eskişehir'in kültürel sermayesi için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlattı. Biz de bu birikimin bizden sonraki kuşaklara da aktarılması gerektiği sorumluluğunu alarak geçen yıl bu festivali üç yıl aradan sonra tekrar başlatmış olduk ve iyi ki öyle yapmışız. İyi ki sinemayla önce gençlerimizi, sonra şehri buluşturmuşuz" dedi.

Anadolu Üniversitesinin yalnızca bir eğitim kurumu değil Eskişehir'in ekonomik ve kültürel sermayesine çok büyük katkı sunan güçlü bir marka olduğunu vurgulayan Rektör Adıgüzel, öğrencilerin festival sayesinde sadece film izlemek ve kritik etmekle kalmayıp sinemanın ustalarıyla bir araya geldiğini ifade etti. İletişim ve sinema öğrencilerine yalnızca teorik bir eğitim değil yaptıkları işin hayatta nasıl bir karşılığı olduğunu ve insanların hayatına nasıl dokunulacağını da gösterdiklerini belirten Rektör Adıgüzel duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Burada gençlere sadece eğitim verilmez; eğitimin yanında hayat da öğretilir, sosyal sorumluluk da öğretilir. Yaptığımız onlarca atölyeyle geleceğin ustalarına işi nasıl yapmaları gerektiğini öğretiyor, ustaların elinden onlara bir işin nasıl yapılacağını göstermiş oluyoruz. Buradaki her bir film hayatın ta kendisi ve gençlere bundan sonraki hayatlarında yön verebilecek kabiliyette. Bugün burada izleyecekleri filmlerden etkilenen gençlerimiz, yönetmen adaylarımız 15-20 yıl sonra çok büyük sanatçılar ve sinemacılar olarak karşımıza çıkacak."

Prof. Dr. Barış Kılınç, "Bir şehri şehir yapan, yaşayanlarına sunduğu kültürel ve sanatsal mekanlardır"

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nin düzenlenmesindeki temel motivasyonun kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmak olduğunu ifade etti. Şehirlerin yalnızca sosyal ve ekonomik özellikleriyle değil sakinlerine sundukları kültür ve sanat imkanlarıyla da değerlendirilmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılınç şunları söyledi:

"Bu festivali hangi motivasyonla yapıyoruz, biraz ondan söz etmek isterim sizlere. Hem bizlerin, bu festivale emeği geçen herkesin hem de benim kişisel olarak maksadım ve motivasyonum nedir? Malumunuz, modern anlamda kentlerden, şehirlerden söz ettiğimizde aslında o kentlere ve şehirlere dair bazı temel yetkinlikleri, vasıfları da dikkate almamız gerekir. Şehirler sosyal ve bürokratik organizasyon, kamusal hizmetlerin çok hızlı bir biçimde sunumu, üretim mekanizması ve iş bölümünün profesyonelliği gibi özelliklere sahiptir. Ama bana kalırsa bir şehri şehir yapan, onun yaşayanlarına sunduğu kültürel ve sanatsal mekanlar ve bu kültürel ve sanatsal mekanlar yoluyla sunduğu sanatsal etkinliklerdir. Dolayısıyla biz de Anadolu Üniversitesi olarak Sayın Rektörümün sahipliğinde ve destekleriyle düzenlediğimiz bu tür kültür ve sanat etkinlikleri yoluyla aslında şehrin, bu alandaki yetkinliklerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sanırım bu anlamda oldukça önemli bir iş yapıyoruz."

Sanat eserlerinin insanları etkileyen yönüne ve sinemanın izleyiciyi farklı düşüncelere yönlendirme gücüne değinen Prof. Dr. Kılınç geçmişte izlediği bir film üzerinden kişisel bir deneyimini de paylaştı. Prof. Dr. Kılınç festivalin özellikle öğrenciler için yeni keşiflere kapı aralamasını temenni ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir sanat eserinin, şiirin, filmin, bestenin bizi cezbedici kılan özelliği nedir? Bana kalırsa yine içinde yer aldığımız, hazır bulduğumuz, oluşmasına katkı sağladığımız ama belli bir süre sonra içinde yitip gittiğimiz, kaybolduğumuz yaşantının trajik çelişkilerini görünür kılar. Yıllar önce Sinema Günleri'ndeyken Tarkovski'nin Nostalji filmini izlemiştim. Çok da anlamamıştım. Sonra yıllar sonra Tarkovski'nin bir röportajında, 'Nostalji kavramını bir Rus'un anladığı biçimiyle herhangi bir Avrupalının anlaması çok mümkün değildir.' dediğini gördüm. Bunun üzerine Nostalji üzerine çok düşünmüştüm. Rusya'yı düşündüm, Rusya üzerine okudum, Rusları anlamaya başladım. İnşallah burada benim yıllar önce yakaladığım gibi bir öğrenci arkadaşımız da böyle bir film yakalar, bunlar üzerine düşünmeye yönelir diye düşünüyorum. Bu, benim en büyük motivasyonlarımdan biri. Bu motivasyonlarla hareket ederken bana inandığı için Rektörüme çok çok teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Serter: "Bir devlet üniversitesinin 23 yıldır düzenlediği tek uluslararası film festivali"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter, festivalin 23 yıllık geçmişinde sinemanın farklı kültürleri ve insanları buluşturan yönüne dikkat çekti. Festivalin yıllar içinde yalnızca film gösterimlerinin yapıldığı bir etkinlik olmaktan çıkarak düşünme, tartışma ve ortak hayaller kurma ortamına dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Serter şunları söyledi:

"Eskişehir Film Festivali olarak 23 yıl boyunca sinemayla hayallere, farklı seslere, dillerin ötesinde ortak duygulara kapı aralamaya çalıştık. Bu salonda sadece filmleri değil dostlukları, düşünceleri, sevinçleri, acıları ve umutları paylaştık. 23 yıl boyunca bu festival sadece film gösterimlerinin değil, düşünmenin, tartışmanın ve ortak hayaller kurmanın da bir mekanı oldu. Bir devlet üniversitesinin 23 yıldır düzenlediği tek uluslararası film festivali olarak her yılı bir öncekinin üzerine koyarak geliştik ve büyüdük. Bugün burada olmamız da bu inancın, emeğin ve çabanın sonucudur. Bugün bir kez daha sinemanın büyüsüyle buluşmak, farklı hikayelere ortak olmak ve hayata başka pencerelerden bakmak için buradayız."

Festivalin bu yılki programının yalnızca film gösterimlerinden oluşmadığını, farklı etkinliklerle sinemayı çok yönlü ele almayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Serter program kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve gösterilecek filmler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Serter konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yılki festivalimiz yalnızca bir gösterim programı değil aynı zamanda bir düşünme, hatırlama, hissetme ve birlikte anlam arama alanı. Sinema Tarihinin Unutulmazları bölümünde dünya sinema tarihinde iz bırakmış başyapıtlarla geçmişin izini süreceğiz. Bu yılki programımız da dopdolu. Piyano eşliğinde sessiz film gösteriminden film festivalleri sempozyumuna, atölye ve söyleşilerden sinema derslerine, kısa filmlerden gece yarısı matinesine, genç yönetmenlerden usta isimlere, yerelden evrensele uzanan 34 farklı ülkeden 55 film, 8 gün boyunca sizlerle beraber olacak."

Festival sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan sponsorlara plaket takdim edildi. Festivalin ana sponsoru Eti adına Eti Global CEO'su Ercan Öz, plaketini Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in elinden aldı. Diğer sponsorlara plaketleri Festival Yönetmeni Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter tarafından takdim edildi.

Sinema Kültürüne Katkı Ödülü Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'na verildi

Festival kapsamında her yıl sinema kültürünün gelişmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara verilen Sinema Kültürüne Katkı Ödülü'nün bu yılki sahibi Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı oldu. Ödül, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç tarafından konferans adına Prof. Dr. Deniz Bayrakdar'a takdim edildi.

Sinema Emek Ödülleri Biket İlhan ve Necip Sarıcı'ya verildi

Sinemaya uzun yıllar emek veren ve çalışmalarıyla Türk sinemasına katkı sunan isimlerin onurlandırıldığı Sinema Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan ile sinema emekçisi Necip Sarıcı'ya verildi. İlhan'a ödülü, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özgür Çalışkan tarafından takdim edildi.

Sinema Onur Ödülleri Feyzi Tuna ve Nilüfer Aydan'a takdim edildi

Festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülleri, Türk sinemasına uzun yıllar katkı sunan yönetmen Feyzi Tuna ve oyuncu Nilüfer Aydan'a verildi. Nilüfer Aydan'a ödülü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından takdim edildi.

Festival 500 Mil filminin Türkiye prömiyeriyle başladı

Açılış galasının ardından Eskişehir Uluslararası Film Festivali, yönetmenliğini Morgan Matthews'un yaptığı 2026 yapımı "500 Mil (500 Miles)" filminin Türkiye prömiyeriyle başladı. Festival süresince dünya sinemasından uzun ve kısa metrajlı filmlerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve piyano eşliğinde sessiz film gösterimi de sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin ayrıntılı programına eskfilmfest.org adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Festivalin açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Festival Yönetmeni Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Yönetmen ve Yapımcı Biket İlhan, Oyuncu Nilüfer Aydan, Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı Kurucusu ve Baş Organizatörü Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, Eti Global CEO'su Ercan Öz, festival sponsorları, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı. Sinemaseverleri dünya sinemasının farklı örnekleriyle buluşturacak festivalin açılış galasında, sinemaya katkı sunan isimlere ödülleri takdim edildi.