23 Nisan coşkusu Kestel'de birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı

23.04.2026 14:59  Güncelleme: 15:00
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kestel Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. Başkan Erol, düzenlenen kutlama töreninde Kestellilerle birlikte bayram coşkusunu paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Kestel'de protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Meydan Kestel'de düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra; Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Doruk, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İncesu, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelenirken, okunan şiirler büyük beğeni topladı. Salonda duygu dolu ve coşkulu anlar yaşandı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, program boyunca çocuklar ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en anlamlı bayramlardan biri olduğunu belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Programların ardından Başkan Ferhat Erol'u makamında ziyaret eden çocuklar, bayram coşkusunu bu kez belediye binasında yaşadı. Başkan Erol, minik misafirleriyle yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Ziyaret sırasında çocuklar, duygu ve düşüncelerini paylaşarak çeşitli istek ve taleplerini Başkan Erol'a iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Erol, onların görüşlerini dikkatle dinledi.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette, çocukların neşesi ve heyecanı dikkat çekerken, günün anısına hatıra fotoğrafları da çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bursa, Son Dakika

