Antalya\'da Derya Uluğ konseri iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan acı kayıplar nedeniyle, 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Derya Uluğ konseri ile ilgili iptal kararı aldı.

İptal kararı ile ilgili açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, şehrimizin dört bir yanında bu anlamlı günün ruhuna yakışır şekilde kutlayacağız. Ancak ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşadığımız acı kayıplar nedeniyle, 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Derya Uluğ konserini iptal etme kararı aldık. Hayatını kaybeden öğretmenimizi ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu zor günleri dayanışma ve sağduyuyla aşacağımıza inanıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ANTALYA