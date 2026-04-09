23 Nisan Kutlaması Antik Kentte

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl ilk kez Buldan'ın tarihi Tripolis Antik Kentinde kutlanacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi Tripolis Antik Kentte kutlanacak. 23 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 da başlayacak kutlama etkinlikleri Yenicekent Atatürk İlkokulu, Yenicekent Cumhuriyet İlkokulu ve Yenicekent Mediha Aktan Ortaokulu öğrencilerinin gösterileri ile gerçekleştirilecek. - DENİZLİ
