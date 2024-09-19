24. Ulusal Turizm Kongresi Kastamonu'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

24. Ulusal Turizm Kongresi Kastamonu'da Başladı

Kastamonu Üniversitesi'nde doğa turizmi üzerine yapılan kongre, 36 üniversiteden 172 yazarla başlayıp, sürdürülebilirlik konularını ele alıyor.

19.09.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24. Ulusal Turizm Kongresi, Kastamonu Üniversitesi'nde başladı

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 24. Ulusal Turizm Kongresinde, 36 farklı üniversiteden akademisyenler ile 172 yazarın hazırladığı 102 bildiri, doğa turizmi ve ilgili alt temalar üzerine yapılan güncel araştırmaları ele alınıyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 24. Ulusal Turizm Kongresi, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Bu yıl "Tabiat Turizmi" ana temasıyla düzenlenen kongrede, doğanın korunması, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve turizmin çevresel etkileri gibi konular ele alınıyor.

Kongreye, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milletvekili Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra çeşitli kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından 36 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı kongrede, 172 yazarın hazırladığı 102 bildiri, doğa turizmi ve ilgili alt temalar üzerine yapılan güncel araştırmaları içeriyor.

Kongredeki oturumlar ve panel tartışmalarında, "Doğa Koruma Alanlarında Yönetim ve Sürdürülebilirlik", "Yaban Hayatı Turizmi ve Biyoçeşitliliğin Korunması", "Yerel Topluluklar ve Tabiat Turizmi", "Tabiat Turizminde Teknolojinin Rolü" ve "İklim Değişikliği ve Tabiat Turizmi" gibi alt temalar ele alınıyor. Katılımcılar, bu konular üzerine en yeni araştırmaları ve yenilikleri paylaşma fırsatı bulacak.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonunda düzenlenen 24. Ulusal Turizm Kongresi'nde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu'nun turizmdeki güçlü potansiyeline dikkat çekerek, kongrenin bölge ve ülke turizmine yapacağı katkıların önemli olacağını kaydetti.

"Kongrenin şehrin turizmi açısından daha da faydalı adımlar atılmasına vesile olacak"

Özellikle doğa turizminin, sürdürülebilirlik ve çevre koruma açısından kritik bir alan olduğunu ifade eden Rektör Topal, "Malumunuz üzere tabiat turizminin güzelliklerinin ve çevresinin insanlar için sunduğu fırsatları ve güzellikleri öne çıkaran giderek gelişen bir turizm alanı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan tarihi, mimarisi, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kastamonu'muz, aynı zamanda tabiat turizmi açısından da eşsiz bir şehir olarak, eşsiz bir destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten bu büyüleyici bölge, sahip olduğu tabii güzellikleri, milli parkları, yaylaları ve zengin biyo-çeşitliliği ile tabiat tutkunlarının yoğun ilgisini çekmektedir. Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parkları, Valla ve Horma Kanyonları gibi doğa harikaları kamp, doğa yürüyüşleri, dağcılık ve kayak gibi farklı faaliyetler için ideal bir bölgedir. Ama aynı zamanda zengin flora faunası ile birlikte yaban hayata fotoğrafçılığıyla eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tabii ki Kastamonu'nun sahip olduğu bu zenginlikler üniversitemiz içinde bir fırsat sunmuş durumdadır" dedi.

Kastamonu Üniversitesi'nin ormancılık ve tabiat turizmi alanında YÖK tarafından ihtisaslaşan üniversite olarak seçildiğini hatırlatan Rektör Topal, bu alandaki çalışmalarını hızla devam ettirdiğini belirtti.

Kastamonu'nun tabiat ve doğası yönüyle Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisas alanına girmesinden ötürü önemine işaret eden Rektör Topal, şehrin sahip olduğu eşsiz potansiyeli sebebiyle 24. Ulusal Turizm Kongresi'nin Kastamonu'da yapılıyor olmasından dolayı daha da şehri önemli kıldığını ifade etti.

Şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra yerel kültürün ve misafirperverliğin de turizmde önemli bir rol oynadığını dile getiren Rektör Topal, bu sebeple kongrede birçok konunun konuşularak tartışılacağına inandığını ve şehrin turizmi açısından daha da faydalı adımlar atılmasına vesile olacağını kaydetti.

Kongrenin Kastamonu'nun doğa turizmi potansiyelini daha da ileriye taşıyacağına ve gelecekte önemli işbirliklerine zemin hazırlayacağına olan inancını paylaşan Rektör Topal, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen organizasyon komitesine, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, şehrin doğal zenginliklerinin korunarak turizmin geliştirilmesi için yapılan bu tür bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, Kastamonu'nun doğa turizmi potansiyelinin daha etkin kullanılması için bu tür kongrelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

24. Ulusal Turizm Kongresi Dönem Başkanı Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu ise, kongrenin tarihçesinden bahsederek, Türkiye'de turizm alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaların gelişimine ve bu kongrenin bu çalışmalara yaptığı katkılara değindi.

Ayrıca, turizmin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü vurgulayan Çolakoğlu, sektörün güncel zorlukları ve gelecekteki fırsatlarına dikkat çekerek, akademik ve sektörel iş birliklerinin önemine bir kez daha işaret etti.

Katılımcılara ve düzenleyicilere teşekkür eden Çolakoğlu, başarılı bir kongre geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen de, doğa turizminin Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Sökmen, bu alanda yapılacak yatırımların hem yerel kalkınmaya hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca, bu kongrenin, sektördeki yenilikleri paylaşmak ve akademik bilgi birikimini sektörel tecrübelerle buluşturmak açısından önemli bir platform sunduğunu belirten Sökmen, doğa turizmi ve alternatif turizm çeşitlerinin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, kongreye katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kongreye destek veren katılımcılara plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kastamonu, Turizm, Turizm, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 24. Ulusal Turizm Kongresi Kastamonu'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vuruyor Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 22:54:57. #1.12#
SON DAKİKA: 24. Ulusal Turizm Kongresi Kastamonu'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement